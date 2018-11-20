Воссоздан сценарий последних часов подлодки «Сан-Хуан»

Эксперты воссоздали возможный сценарий последних часов подлодки «Сан-Хуан»

Аргентинские эксперты восстановили возможный сценарий гибели подводной лодки "Сан-Хуан", которая могла занять несколько часов.

Затонувшую год назад субмарину нашли в минувшую пятницу деформированной и с признаками взрыва, в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.

Как пишет портал Nacion со ссылкой на черновик доклада экспертов специально созданной при минобороны страны комиссии, вполне вероятно, что первый пожар мог возникнуть на борту в районе носовых электробатарей еще 14 ноября 2017 года, то есть за день до гибели субмарины. Через систему вентиляции в батареи могла попасть вода, что привело к взрыву и пожару.

По этой версии затем "Сан-Хуан" всплыл и произвел ремонтные работы, несмотря на непогоду и ночное время, и вновь опустился под воду для следования на базу ВМС Мар-дель-Плата. Причем об этом инциденте командование лодки сообщило на берег в 8.52 уже 15 ноября, после чего продолжилось плавание в подводном положении.

После этого, предположительно, на борту либо возобновился частично потушенный пожар, либо начался новый, приведший к потере управления кораблем, который начал стремительно падать в глубины океана. Все это происходило на фоне психологической и физической усталости команды, несколько часов боровшейся с пламенем в батарейном отсеке.

Достигнув критической глубины, субмарина могла быть раздавлена толщей воды, что эксперты и называют теперь причиной деформации ее корпуса. Изначально говорилось о направленном внутрь взрыве, но теперь эксперты заявляют о сдавливании корпуса "Сан-Хуана" на больших глубинах.

Ранее эксперты отвергли возможность столкновения подлодки с другим кораблем в надводном положении, равно как и возможность ее торпедирования, так как никаких свидетельств в пользу этих версий найдено не было. Нет данных и о возможном нахождении в районе и в момент гибели "Сан-Хуана" британской подлодки. Особо в проекте доклада отмечается, что все эти версии могут быть подтверждены или опровергнуты только в случае подъема субмарины, однако пока аргентинские власти к этому не готовы. Министр обороны Аргентины Оскар Агуад заявил, что было бы безрассудно выделить 4 миллиарда долларов на то, чтобы поднять ее с морского дна.

"Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик . Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа "Сан-Хуана" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины. Президент Аргентины Маурисио Макри после обнаружения в пятницу подводной лодки "Сан-Хуан" объявил трехдневный траур по погибшему экипажу.