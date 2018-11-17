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США хотят улучшения отношений с Китаем
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Трамп признался в ошибке

США рассчитывают на улучшение отношений с Китаем, отметил Пенс 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
США по-прежнему надеются на улучшение отношений с Китаем, несмотря на твердую позицию, заявил вице-президент США Майк Пенс.
"США ищут лучших отношений с Китаем, которые основываются на честности, взаимности и уважении суверенитета… И в то время, когда президент (США Дональд Трамп) готовится к встрече с (председателем КНР) Си (Цзиньпином) на встрече "большой двадцатке" в Аргентине, мы верим в то, что прогресс может быть достигнут между наши двумя народами, несмотря на то, что США по-прежнему занимают твердую позицию", — сказал Пенс, выступая на деловом саммите АТЭС.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.
В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.
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