США хотят улучшения отношений с Китаем

США рассчитывают на улучшение отношений с Китаем, отметил Пенс

"США ищут лучших отношений с Китаем, которые основываются на честности, взаимности и уважении суверенитета… И в то время, когда президент (США Дональд Трамп) готовится к встрече с (председателем КНР) Си (Цзиньпином) на встрече "большой двадцатке" в Аргентине, мы верим в то, что прогресс может быть достигнут между наши двумя народами, несмотря на то, что США по-прежнему занимают твердую позицию", — сказал Пенс, выступая на деловом саммите АТЭС.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.