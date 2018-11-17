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Киев «жестко ответит» РФ из-за Азовского моря
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В Раде пригрозили ответить на закрытие Азовского моря 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Представитель украинского президента в Верховной раде депутат Ирина Луценко заявила, что Киев "жестко ответит" на перекрытие Азовского моря. По ее словам, Украина якобы имеет несколько исков о нарушении Россией конвенции по морскому праву.
По ее словам, Азовское море считается внутренним, и это дает основание апеллировать к международной конвенции в силу того, что нет подписанных договоров об использовании вод моря.
Луценко пообещала подавать по этому вопросу иски в международные суды. "Обязательной будет реакция СБУ, пограничников", — добавила она.
По словам представителя президента, юг Украины сильно зависит от доступа к Азовскому морю. Она заявила, что действия Москвы имеют своей целью дестабилизацию ситуации на Украине в следующем году.
Луценко призвала украинские власти и дипкорпус приложить больше усилий для "консолидации вокруг Украины международного сообщества", а также усиления антироссийских санкций.
Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может блокировать Азовское море для прохода украинских кораблей в ответ на задержание украинскими властями 15 судов, которые до этого заходили в порты на Крымском полуострове.
Киев неоднократно обвинял Москву в "дестабилизации" ситуации, не приводя при этом каких-либо доказательств своих утверждений.
Обстановка в Азовском море
Украина в марте этого года задержала в Азовском море траулер "Норд", на борту которого были десять россиян. Против капитана судна открыто уголовное преследование, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье "незаконное посещение Крыма" "с целью причинения вреда государственным интересам". Позже, в августе, в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".
Россия назвала действия украинских властей "морским терроризмом", ответив усилением досмотров силами погранслужбы в своей части Азовского моря. Украинские пограничники, в свою очередь, обвинили Москву, что она проводит "жесткую политику задержания и осмотра судов". Крымское пограничное управление ФСБ заявляло, что проверяет суда на основании международного морского права и претензий от судовладельцев на их действия не поступало. В украинском МИД признавали, что российские пограничники не допускают нарушений протоколов при осмотре.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все проверочные действия осуществляются в рамках действующего закона. Кроме того, в Кремле допустили, что Россия может принять меры с целью защиты российских моряков в Азовском море.
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