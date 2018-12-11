Опрос показал изменения в отношении французов к акции «желтых жилетов»

Большинство французов считают предложенные президентом Эммануэлем Макроном антикризисные меры удачным ответом на претензии протестующих и считают, что протесты необходимо прекратить. Об этом свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay.

Вечером в понедельник президент в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов и объявил экономическое чрезвычайное положение. Опрос был проведен после выступления Макрона среди 991 человека по репрезентативной выборке из французов от 18 лет. Исследование проводилось по заказу телеканала LCI, который публикует его результаты.

Половина (50%) опрошенных посчитали выступление президента неубедительным (30% скорее нет, 20% совсем нет). Еще 49% оценили обращение Макрона положительно (36% скорее да, 13% да).

При этом большинство (от 60% до 78%) назвало предложенные президентом антикризисные меры хорошим ответом на претензии протестующих: 68% сочли адекватным решением повышение минимального размера оплаты труда, 72% отмену страховых взносов с низких пенсий, 78% отмену налогов со сверхурочной работы и 60% — отмену налогов с годового бонуса.

Более половины опрошенных (54%) считают, что после выступления Макрона протесты "желтых жилетов" следует прекратить, еще 45% — что продолжать. При этом 66% поддерживают "желтые жилеты" и только 34% не поддерживают.

Акции протеста "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.