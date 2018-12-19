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Полицейские во Франции грозят присоединиться к протестующим «желтым жилетам» 

ТК «Звезда» + ещё 757 5 часов назад
Фото: EPA
Стражи порядка требуют дополнительные премии за разгон демонстрантов.
Бунт «желтых жилетов» во Франции может смениться протестами жилетов синих. Так, по цвету формы, в прессе окрестили надвигающуюся забастовку полицейских. Стражи порядка угрожают уже сегодня прервать работу, если им не заплатят сверхурочные за переработку во время массовых митингов.
Глава МВД ранее пообещал всем жандармам, которые разгоняли протестующих, премию в 300 евро. Но в профсоюзе заявили, что этого мало.
И если власти не станут щедрее — полицейские через несколько часов начнут блокировать работу комиссариатов по всей стране.
Акции «желтых жилетов» тем временем не прекращаются. В понедельник полем сражения стал курортный город Биарриц. Туда накануне должен был приехать Эммануэль Макрон. И сотни демонстрантов собрались, чтобы потребовать его отставки.
Президент визит в итоге отменил, но протестующих это не остановило. Они прорвали кордоны и вступили в схватку с полицейскими. Самых буйных усмиряли слезоточивым газом и дубинками.
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