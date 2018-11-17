Россиянин поборется за пост президента Интерпола

Помимо Прокопчука, являющегося в настоящее время вице-президентом организации, за пост поборется исполняющий обязанности главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи . Выборы нового президента международной организации назначены на 21 ноября.

Прошлый президент Интерпола Мэн Хунвэй 25 сентября пропал в Китае. 5 октября стало известно, что он был задержан местными властями по подозрению в коррупционной деятельности. 7 октября он написал заявление об отставке, она была незамедлительно принята.

Александр Прокопчук — генерал полиции. Он стал первым гражданином России, занявшим в 2016 году высокий пост в Интерполе. Он участник боевых действий, имеет государственные и ведомственные награды, также награжден именным оружием.