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Россиянин может стать президентом Интерпола
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Россиянин поборется за пост президента Интерпола 

Lenta.ru + ещё 8 5 часов назад
Фото: МВД России / РИА Новости
Россиянин Александр Прокопчук стал одним из двух кандидатов на пост главы Интерпола. Об этом пишет Financial Times.
Помимо Прокопчука, являющегося в настоящее время вице-президентом организации, за пост поборется исполняющий обязанности главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи. Выборы нового президента международной организации назначены на 21 ноября.
Экс-президент Интерпола написал письмо
Прошлый президент Интерпола Мэн Хунвэй 25 сентября пропал в Китае. 5 октября стало известно, что он был задержан местными властями по подозрению в коррупционной деятельности. 7 октября он написал заявление об отставке, она была незамедлительно принята.
Александр Прокопчук — генерал полиции. Он стал первым гражданином России, занявшим в 2016 году высокий пост в Интерполе. Он участник боевых действий, имеет государственные и ведомственные награды, также награжден именным оружием.
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