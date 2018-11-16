Резолюция ООН по Крыму, отчаянный шаг Кокорина и другие события дня

Кремль отреагировал на обещания Японии
Тема союзнических обязательств Японии в раках мирного договора является «достаточно важной», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Прибалтики ищет способы отобрать Калининград
В Литве возобновились призывы «пересмотреть статус Калининграда». Националисты этой страны продолжают считать Калининградскую область территорией «малой Литвы» и мечтают отторгнуть ее от России.
МВФ признал Крым частью России
Крым был признан частью России в обзоре Международного валютного фонда европейской экономики.
Россияне приготовились к безрадостному будущему
Доля россиян, пессимистично оценивающих экономические перспективы страны, заметно увеличилась по сравнению с прошлым годом.
Карты «Мир» оказались под угрозой санкций
Банк России готовится защитить национальную платежную систему «Мир» в случае введения против нее санкций США.
ООН приняла резолюцию по Крыму
Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН принял обновленную версию резолюции Украины по Крыму, посвященной ситуации с правами человека на полуострове.
Украине предрекли поражение в войне с Россией
Украина не выстоит, если случится война с Россией, заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "112 Украина".
Самолеты едва не столкнулись над Москвой
Над Москвой едва не столкнулись два пассажирских самолета. Об этом стало известно РЕН ТВ.
В Донбассе ликвидирован Гера
В Донбассе погиб инструктор снайперов одной из бригад Вооруженных сил Украины Роман Селихов (позывной «Гера»). Об этом его отец Павел сообщил в своем фейсбуке.
Кокорин решился на отчаянный шаг
Адвокат нападающего футбольного клуба "Зенит" Татьяна Стукалова подала заявление об отстранении одного из следователей, ведущих дело. Она обвинила его в совершении "безобразных и незаконных действий" по отношению к Александру Кокорину.