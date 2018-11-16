Как Европа добровольно стала вассалом США

Как Европа сама превратила себя в вассала США

Эммануэль Макрон позволил себе покритиковать США : заявил, что, при всех союзнических отношениях, Европа не должна быть вассалом Штатов. Французский президент озвучил накопившееся раздражение европейских элит, уставших от того, что в последние годы Вашингтон разговаривает со Старым Светом языком ультиматумов. Какова вероятность, что давние союзники США перестанут быть частью «американского мира»?

Французский президент Эммануэль Макрон назвал США историческим союзником Франции

«Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», — подчеркнул Макрон.

По словам президента Франции, страна должна быть суверенной, а ее оборона — автономной.

«Могу ли я сказать французам, что я вверяю всю нашу безопасность Соединенным Штатам? Нет. Потому что я верю в наш суверенитет и суверенитет Европы», — сказал президент.

Макрон считает, что «в некоторых областях Франция была слишком зависима от США, это нехорошо».

Напомним, французский лидер ранее призывал создать единую европейскую армию для защиты не только от России Китая , но даже от США — чтобы не зависеть от Вашингтона в вопросах безопасности. Вслед за этим президент США Дональд Трамп посвятил Макрону несколько язвительных твитов. Так, Трамп напомнил, что французы «вынуждены были учить немецкий язык в Париже до того как туда пришли США» в 1945 году. В связи с этим Трамп предложил Франции для начала увеличить расходы на нужды НАТО, а потом уже создавать общеевропейскую армию. В ответ официальный Париж даже призвал американского лидера соблюдать общепринятые правила приличия.

В схожем с высказываниями Макрона ключе высказалась и еврокомиссар по вопросам юстиции, представитель Болгарии Вера Юрова.

«Мы, европейцы, не можем принять, чтобы иностранная держава, даже наш ближайший друг и союзник, принимала решение в отношении нашей законной торговли с другой страной», — подчеркнула она.

Речь в данном случае об Иране . Напомним, европейцы болезненно восприняли даже само решение США о выходе из иранской ядерной сделки, а когда американцы стали угрожать им санкциями в случае продолжения торговли с Исламской республикой, и вовсе взбунтовались, решив не подчиняться и искать обход рестриктивным мерам США. Франция, Германия и Британия продолжают работу, направленную на сохранение «полной и эффективной имплементации» иранской сделки, подчеркнула Юрова.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что США всегда относились к своим союзникам как к вассалам, а Трамп «делает это в очень грубой и зримой форме», что у европейцев начало вызывать сопротивление.

«Если государство оплачивает 75% бюджета НАТО, то какое может быть соотношение сил? Естественно, что США играют ведущую роль в НАТО», — сказал Пушков газете ВЗГЛЯД.

По его словам, 2% своего ВВП на НАТО выплачивают только пять государств в Европе и Франция в их число не входит.

«Заявление Макрона отражает европейскую реакцию на нелицеприятный стиль Дональда Трампа, который называет вещи своими именами и хочет, чтобы Европа с этим согласилась», — говорит сенатор, добавляя, что одновременно Макрон «как бы показывает населению, что Франция по-прежнему независимая самостоятельная великая держава».

Пушков напомнил, что генерал Шарль де Голль в знак неприятия стилистики США вывел Францию из военной организации НАТО и в 1963 году выдворил штаб-квартиру альянса из Парижа.

«До этого дело не дойдет, речь идет о риторической самостоятельности», — уверен он, добавив, что раздражение европейцев действиями США усилилось после выхода Вашингтона из сделки с Ираном.

Он не исключил, что Евросоюз постарается сохранить экономическое сотрудничество с Ираном вопреки позиции США и «тогда это будет по крайней мере каким-то практическим подтверждением заявлений о необходимости быть самостоятельными».

Что касается желаний Макрона создать европейскую армию, то пока нет понимания, как она будет существовать, потому что США контролируют в военном отношении Европу через НАТО. Пушков подчеркнул, что у европейцев нет ни космической разведки, ни способов переброски больших военных формирований на дальние расстояния.

«Западный военный альянс без США нежизнеспособен, но тем не менее европейцы демонстрируют Трампу свое недовольство его односторонней политикой и говорят: «Ну, вот если так дело пойдет, то мы будем создавать европейскую армию…», — подытожил сенатор.

Германский политолог Александр Рар констатирует, что отношения Германии с США из союзнических превратились в вассальные.

«Немцам запрещается вести энергетический диалог, партнерство с Россией. Хотят запретить всеми силами постройку «Северного потока — 2», хотя это суверенное решение немецких фирм, Евросоюза. Просто американцы наглым образом начинают вмешиваться в европейские дела», — считает Рар.

Он напомнил, как в свое время группа американских сенаторов посетила Болгарию и запретила Софии строить газопровод «Южный поток». В последнее время американцы выступают против создания единой европейской армии.

«Это что? Не вассалитет?» — задается вопросом Рар.

По его словам, такое отношение проявляется во многих сферах, особенно финансовых, американцы вводят экстерриториальные санкции.

«Это просто возмущает европейцев. Они понимают все больше и больше, что для американцев Евросоюз — это часть какой-то «Трансатлантиды» или Pax Americana, американского мира», — отмечает эксперт.

Другая проблема в том, подчеркивает политолог, что такое вассальное отношение к своим союзникам со стороны США понимают только французы и немцы.

«А такие страны как Польша и прибалтийские государства или даже Великобритания — добровольно приняли роль вассалов американцев, и будут тянуть Европу дальше в эту сторону, а не в сторону независимости», — подытожил Рар.

Эксперт затруднился предположить, получит ли развитие макроновское «Мы не должны зависеть от них». По его словам, Европа по своей культуре, историческим масштабам, сознаю и идентичности «должна когда-то отвернуться от Америки и начать свою собственную жизнь».

«Что вообще Америка делает в Европе? — подчеркнул германский политолог. — Америка вместе с Советским Союзом победила Гитлера и осталась в Европе, чтобы выстроить стабильность и рыночную экономику. Соединенные Штаты дали Западной Европе демократию. Это надо признать. Но это было почти 80 лет назад. А что сейчас делают США в Европе? Этот вопрос должны задавать европейцы, и по всей логике они должны крепко пожать руку американцам и сказать: «Будем дружить, но на расстоянии. У нас собственная политика».

Но поскольку американцы за последние десятилетия так умело трансформировали ведущие элиты фактически всех европейских стран, создали свои собственные руководящие элиты, влияют громадным образом на СМИ, НКО, практически на всю общественную и экономическую жизнь Европы. Я лично думаю, что Европе будет невозможно отделиться от американцев. К сожалению, европейский проект будет дальше развиваться под крылышком Pax Americana. Это все больше понимают в России, и в Китае начинают понимать. Это трагичное развитие. Я очень надеюсь, что не прав», — подытожил Александр Рар.

В свою очередь председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что отношения ЕС и США всегда были построены сложно.

«Сказать, что это отношения сюзерена и вассала — будет преувеличением, но существовало и существует трансатлантическое сообщество, в котором есть объединяющий фактор — НАТО, как организация безопасности, и есть фактор разъединяющий — Евросоюз как отдельная европейская структура», — пояснил он.

Лукьянов напомнил, что в конце ХX в начале XXI века европейцы уже предпринимали попытку усилить свою самостоятельность за счет более глубокой европейской интеграции, но создать консолидированного, мощного, стратегического игрока Евросоюзу не удалось — начался кризис, как внутри ЕС, связанный с необходимостью трансформации его модели, так и в трансатлантических отношениях, — мир изменился, изменились задачи, которые изначально ставились перед НАТО и атлантическим сообществом.

«Кризис идентичности Евросоюза, который сейчас в самом разгаре будет продолжаться, и непонятно какую форму в итоге примет ЕС.

Схожий кризис присутствует в США, которые переосмысляют свою роль в мире», — отметил эксперт.

По мнению Лукьянова, между странами существуют экономические и политические противоречия. Несмотря на тесное сотрудничество, в экономическом плане Европа и Америка все равно конкуренты, а в политическом США меняют систему приоритетов — Европа становится для них менее важной, но при этом они не хотят ее отпускать совсем, считает эксперт.

«Это такой запутанный дуализм, на который европейцы не знают, как реагировать. Они не готовы к реальной стратегической автономии, но и в условиях, когда они не являются приоритетом, не понимают, как иметь дело с США, — пояснил Лукьянов. — Есть трения, есть попытки всех крупных участников понять кто они такие и какие у них шансы в дальнейшем, это накладывается на процесс фрагментации мира, который происходит как на региональном, так и на глобальном уровне».

Из-за отсутствия ясности, такие отношения, по мнению собеседника, не устраивают никого. Лукьянов отметил:

«Америке проще — при Трампе она весьма прямолинейно формулирует свои задачи: отношения должны быть выгодны США в прямом, материальном смысле. У Европы сложнее — с одной стороны, они не хотят оставаться в ситуации давления, а с другой они ничего не представляют собой в плане безопасности без США и НАТО».

Эксперт добавил, что вопрос насколько альянс НАТО способен выполнять свои функции по безопасности, остается открытым, несмотря на то, что «это принимается по умолчанию».

«Сейчас с подачи Макрона пошла очередная волна разговоров про европейскую армию и оборонную систему, это далеко не в первый раз, это было и в 50-е годы, но до сих пор ни к чему не приводило. Как совместить наличие НАТО и трансатлантической системы безопасности с отдельной независимой от нее европейской системой, непонятно. Это невозможно, надо выбирать, и в случае выбора, Европа его сделать не сможет», — считает Лукьянов.

Попытки ухода от зависимого положения, по мнению эксперта, будут продолжаться, но это будут попытки отдельных стран — мировая система, базирующаяся на американском доминировании, изживает себя в целом.

«Китай и Россия всерьез обсуждают альтернативы долларовой системы, обращаясь, в том числе к евро, может ли эта валюта быть резервным вариантом, думаю, вот это и будет толкать Европу к формулировке своей особой позицию», — заметил Лукьянов.

Однако эксперт поставил под сомнение тот факт, что Европа способна самостоятельно выстроить свою политику в сфере безопасности и обороны.

«У Европы нет внутреннего единства, в ней нет лидеров, которые чувствовали бы себя уверенно внутри своих стран. Макрон, начинавший полтора года назад как невероятно перспективный политик, имеет сейчас очень низкий рейтинг и борется с необходимостью решать огромное количество непопулярных проблем. Меркель уходит, Великобритания практически полностью поглощена внутренними проблемами, Италия вообще непонятно чем занята, — откуда возьмется лидерство для стратегического прорыва Европы, непонятно», — отметил эксперт.