Скандал с сыном премьера Чехии набирает обороты

Скандал с сыном премьера Чехии разделил президента и парламент

"Если, несмотря на мои надежды правительству будет выражено недоверие, то после отставки Андрея Бабиша я скажу ему сформировать правительство. У меня две попытки. Конституция дает полномочия, чтобы правительство в отставке управляло в течение нескольких месяцев, а потом горячие головы успокоятся и остынут", — сказал Земан.

Таким образом он прокомментировал запланированное на 23 ноября голосование в чешском парламенте о доверии правительству Бабиша.

Ранее сообщалось, что в Праге тысячи человек вышли на митинг за отставку премьера Чехии.