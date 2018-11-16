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Скандал с сыном премьера Чехии набирает обороты
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Скандал с сыном премьера Чехии разделил президента и парламент 

Газета.Ru 56 минут назад
Президент Чехии Милош Земан заявил, что готов снова уполномочить премьер-министра Андрея Бабиша сформировать правительство, если парламент выразит ему недоверие в связи со скандалом из-за заявлений сына Бабиша о незаконном удержании в Крыму людьми, работающими на его отца, передает Novinky.
"Если, несмотря на мои надежды правительству будет выражено недоверие, то после отставки Андрея Бабиша я скажу ему сформировать правительство. У меня две попытки. Конституция дает полномочия, чтобы правительство в отставке управляло в течение нескольких месяцев, а потом горячие головы успокоятся и остынут", — сказал Земан.
Таким образом он прокомментировал запланированное на 23 ноября голосование в чешском парламенте о доверии правительству Бабиша.
Ранее сообщалось, что в Праге тысячи человек вышли на митинг за отставку премьера Чехии.
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