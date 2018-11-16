В Донбассе ликвидирован Гера

В Донбассе ликвидирован инструктор снайперов ВСУ

Десятого ноября на Светлодарской дуге на фугасе подорвался инструктор снайперов 72-й отдельной механизированной бригады Роман Селихов (позывной «Гера»).

Он погиб от подрыва радиоуправляемого фугаса во время боевого выхода рядом с поселком Луганское. Еще трое бойцов получили ранения.

Селихова похоронили в Днепре на Краснопольском кладбище. Об этом сообщает Depo Dnipro.

Старший сержант Селихов отправился воевать в 2015 году. Он находился в составе 81 отдельной аэромобильной бригады. Потом работал инструктором снайперов 72-й отдельной механизированной бригады. 15 ноября Селихову исполнилось бы 44 года.