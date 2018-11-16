Ещё
В Донбассе ликвидирован Гера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Донбассе ликвидирован инструктор снайперов ВСУ 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Десятого ноября на Светлодарской дуге на фугасе подорвался инструктор снайперов 72-й отдельной механизированной бригады Роман Селихов (позывной «Гера»).
Он погиб от подрыва радиоуправляемого фугаса во время боевого выхода рядом с поселком Луганское. Еще трое бойцов получили ранения.
Селихова похоронили в Днепре на Краснопольском кладбище. Об этом сообщает Depo Dnipro.
Старший сержант Селихов отправился воевать в 2015 году. Он находился в составе 81 отдельной аэромобильной бригады. Потом работал инструктором снайперов 72-й отдельной механизированной бригады. 15 ноября Селихову исполнилось бы 44 года.
ТК «Звезда»: последние новости
США и Украина отвергли резолюции ООН против героизации нацизма МВФ признал Крым частью России Япония пообещала заключить мирный договор с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Курилы поделят по-советски109
Православный раскол довел Порошенко до истерики257
Москва затрясется от холода61
ООН приняла резолюцию по Крыму1154
Петросян развелся18
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
01:46
В Донбассе ликвидирован Гера
В мире
01:07
Полет «вездесущих близнецов» А-50 попал на видео
Армия Оружие
01:03
«Сырочек, чай и все». Как встретили Волочкову в Краснодаре
Шоу-бизнес
03:34
Пока вы спали: Курилы поделят по-советски
Общество
00:21
Скандал с сыном премьера Чехии набирает обороты
В мире Европа
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
01:00
Ваенга экстренно госпитализирована
Шоу-бизнес
00:42
Власти Калифорнии потеряли в пожаре 600 человек
Пожары В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение