МВФ признал Крым частью России

Международный валютный фонд (МВФ) признал Крым и Севастополь частью России, о чем свидетельствуют опубликованный им обзор «Regional Economic Outlook. Europe» об экономике Европы.

По данным газеты «Известия», аналитики МВФ изучили замедление темпов роста экономики в Европе. Когда эксперты составляли расчеты показателей по России, они учли статистику по Крыму и Севастополю.

Как отмечают эксперты, подобное экономическое признание продемонстрировало значимость Крыма для Европы, поскольку аналитикам приходится учитывать позиции полуострова. Таким образом, зачастую бизнес в личных интересах идет в противоположную сторону от политики.