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МВФ признал Крым частью России
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МВФ признал Крым частью России 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Крым был признан частью России в обзоре Международного валютного фонда европейской экономики.
Международный валютный фонд (МВФ) признал Крым и Севастополь частью России, о чем свидетельствуют опубликованный им обзор «Regional Economic Outlook. Europe» об экономике Европы.
По данным газеты «Известия», аналитики МВФ изучили замедление темпов роста экономики в Европе. Когда эксперты составляли расчеты показателей по России, они учли статистику по Крыму и Севастополю.
Как отмечают эксперты, подобное экономическое признание продемонстрировало значимость Крыма для Европы, поскольку аналитикам приходится учитывать позиции полуострова. Таким образом, зачастую бизнес в личных интересах идет в противоположную сторону от политики.
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