Защита Бутиной попросили перенести слушания

Защита и обвинение Бутиной попросили перенести слушания

Стороны защиты и обвинения в деле россиянки Марии Бутиной попросили суд перенести разбирательство с 6 декабря на две недели.

«Стороны совместно просят суд отменить текущий график подачи ходатайств и их рассмотрения, (и) перенести слушания по статусу этого дела на 18 или 19 декабря 2018 года», — приводит РИА Новости выдержки из судебного документа.

Так, крайним сроком подачи ходатайств защитой предложено установить 30 ноября, ответа на них обвинением — 14 декабря, а реакции на эти ответы защитой — 17 декабря.

Ранее сообщалось, что новые слушания по делу Бутиной пройдут в федеральном окружном суде Вашингтона 6 декабря.

Бутина была задержана 15 июля, она обвиняется в работе на российского чиновника, который находится в американском списке санкций. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы.