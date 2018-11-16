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Защита Бутиной попросили перенести слушания
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Защита и обвинение Бутиной попросили перенести слушания 

RT на русском + ещё 15 3 часа назад
Фото: АР
Стороны защиты и обвинения в деле россиянки Марии Бутиной попросили суд перенести разбирательство с 6 декабря на две недели.
«Стороны совместно просят суд отменить текущий график подачи ходатайств и их рассмотрения, (и) перенести слушания по статусу этого дела на 18 или 19 декабря 2018 года», — приводит РИА Новости выдержки из судебного документа.
Так, крайним сроком подачи ходатайств защитой предложено установить 30 ноября, ответа на них обвинением — 14 декабря, а реакции на эти ответы защитой — 17 декабря.
Ранее сообщалось, что новые слушания по делу Бутиной пройдут в федеральном окружном суде Вашингтона 6 декабря.
Бутина была задержана 15 июля, она обвиняется в работе на российского чиновника, который находится в американском списке санкций. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы.
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