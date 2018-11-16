Украина открестилась от подготовки детей-убийц в стране

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал ложной информацию журналистов о детском лагере, основанном украинской националистической группировкой. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Кроме того, что упомянутый лагерь (за счет участников, а не Министерства) действительно проходил в июне в Тернопольской области, информация, предоставленная в этом материале, откровенно ложная», — написал Жданов.

Министр отметил, что ведомство выделяет деньги на поддержку проектов на конкурсной основе. По его словам, министерство потратило четыре миллиона гривен на лагеря, семинары и конференции, связанные с национально-патриотическим воспитанием. Жданов также сообщил, что тернопольская организация «Сокол свободы», о которой упоминали журналисты, подавала документы на участие в конкурсе, однако ее заявку отклонили.

«Мне жаль, что уважаемые издания "повелись" на горячую тему, не проверив факты. С другой стороны, эта статья является косвенным подтверждением того, что национально-патриотическое воспитание в Украине действительно крепнет. Кто-то сильно нервничает из-за того, что молодые граждане Украины становятся более сознательными, изучают свою историю, осознают вызовы, которые возникают перед нашим государством», — заключил украинский министр.