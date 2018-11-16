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Украина открестилась от подготовки детей-убийц в стране
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Украина открестилась от подготовки детей-убийц в стране 

Lenta.ru + ещё 4 17 часов назад
Фото: Efrem Lukatsky / AP
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал ложной информацию журналистов о детском лагере, основанном украинской националистической группировкой. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
«Кроме того, что упомянутый лагерь (за счет участников, а не Министерства) действительно проходил в июне в Тернопольской области, информация, предоставленная в этом материале, откровенно ложная», — написал Жданов.
Министр отметил, что ведомство выделяет деньги на поддержку проектов на конкурсной основе. По его словам, министерство потратило четыре миллиона гривен на лагеря, семинары и конференции, связанные с национально-патриотическим воспитанием. Жданов также сообщил, что тернопольская организация «Сокол свободы», о которой упоминали журналисты, подавала документы на участие в конкурсе, однако ее заявку отклонили.
«Мне жаль, что уважаемые издания "повелись" на горячую тему, не проверив факты. С другой стороны, эта статья является косвенным подтверждением того, что национально-патриотическое воспитание в Украине действительно крепнет. Кто-то сильно нервничает из-за того, что молодые граждане Украины становятся более сознательными, изучают свою историю, осознают вызовы, которые возникают перед нашим государством», — заключил украинский министр.
12 ноября ряд изданий, в том числе Associated Press и The Washington Post, опубликовали материалы о детском лагере в Тернопольской области, где националистические группировки готовят профессиональных убийц. По данным журналистов, за последние годы через подобные лагеря прошли сотни украинских подростков. Деньги на организацию лагерей, по их сведениям, выделяет министерство молодежи и спорта страны.
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