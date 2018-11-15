Названа дата заседания парламента ДНР нового созыва

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Народный совет ДНР назвал дату заседания парламента нового созыва 

RT на русском + ещё 9 21 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказала, когда состоится первое заседание парламента ДНР нового созыва.
Отмечается, что оно пройдёт 19 ноября.
«В понедельник, 19 ноября 2018 года, пройдёт первое пленарное заседание Народного совета Донецкой народной республики II созыва», — указывается в заявлении.
Ранее стало известно, что общественное движение «Донецкая республика», возглавляемое врио главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, по результатам выборов в Народный совет получило 74 мандата из 100.
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