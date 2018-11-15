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Названные в честь фашистов улицы Рима переименуют
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Названные в честь фашистов улицы Рима переименуют 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Власти Рима решили переименовать улицы, названные в честь фашистов, которые подписывали антисемитский «Расовый манифест». Об этом сообщает The Local.
Мэр Рима Виргиния Раджи приняла решение о переименовании двух улиц, названных в честь психиатра Артуро Донаджо и зоолога Эдоардо Заваттари. Оба ученых в 1938 году подписали так называемый «Расовый манифест», предлагавший научное обоснование антисемитской политике фашистского правительства Италии.
Спустя 80 лет новые названия для улиц предложили придумать студентам. Среди предложенных вариантов оказались в том числе имена еврейских ученых, пострадавших от рук фашистов. По словам мэра, такое участие студентов было необходимо, чтобы «граждане знали, в честь кого названы эти улицы — в честь ученых, которые имели смелость противостоять фашизму».
«Мы должны освежить воспоминания о том, что в наши дни так легко забывается (…), иначе рискуем снова пережить трагедии, подобные тем, что произошли 80 лет назад», — добавила Раджи.
Ранее мэр заявляла, что «Рим — антифашистский город», а переименование улиц послужит примером для других городов Италии, где названия улицы все еще «представляют собой позор для страны».
«Расовый манифест», подписанный учеными в 1938 году, открыл дорогу для антисемитских законов, принятых в том же году правительством лидера Национальной Фашистской Партии (НФП) Бенито Муссолини. По этим законам, итальянских евреев лишали гражданства, также им запрещали заниматься рядом профессий и учиться в итальянских школах. Считается, что Муссолини ввел эти нормы под влиянием своего союзника, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
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