Трамп под каблуком: Меланья уволила советницу мужа

Президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за заявления представителя Меланьи Трамп об увольнении первого советника ее мужа Миры Рикардел с которой у первой леди возник конфликт. Трамп опасается, что из-за подобных сообщений в СМИ он будет выглядеть подкаблучником в глазах американской общественности. При этом отставка Рикардел произошла на фоне слухов о готовящихся увольнениях других высокопоставленных чиновников Белого дома.

Первая леди США Меланья Трамп буквально загнала своего супруга Дональда Трампа в угол, пишет CNN . Как сообщил корреспондент телеканала из Белого дома, заявление Меланьи об увольнении Миры Рикардел застало президента врасплох.

Американский лидер был в ярости: из-за подобных кадровых вопросов он выглядит в глазах общественности подкаблучником, выполняющим приказы своей жены.

В то же время пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Мира Рикардел — первый заместитель советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона — перейдет на новую должность.

«Мира Рикардел продолжит поддерживать президента после ухода из Белого дома и при переходе на новую работу внутри администрации. Президент благодарен госпоже Рикардел за ее службу американскому народу и приоритетам президента в области национальной безопасности», — заявила представитель Белого дома, не уточнив, на какую именно работу перейдет Рикардел.

Однако в СМИ обсуждается и другая версия — что Рикардел покинула свой пост из-за конфликта с Меланьей Трамп.

Супруга президента США Дональда Трампа посчитала, что Рикардел не должна работать на ее мужа. Пресс-секретарь первой леди Стефани Гришам выступила 13 ноября с официальным заявлением: «Она больше не заслуживает чести служить в Белом доме».

То, что представитель Меланьи призвала к увольнению члена Совета национальной безопасности, стало неожиданностью для многих. Как известно, первые леди и раньше пользовались своим влиянием на супругов, однако никто ранее не выступал с этим публично.

Как сообщают американские СМИ, Меланья попросила президента уволить Миру Рикардел из-за конфликта, произошедшего еще в октябре во время самостоятельной поездки первой леди в Африку.

The Wall Street Journal сообщает, что, в частности, Меланья и Мира повздорили из-за места в самолете. Также, по информации издания, первой леди не понравилось, что Рикардел старалась контролировать использование ею средств из фонда Совета национальной безопасности во время поездки в Африку.

WSJ, кроме того, указывает, что Меланья Трамп полагает, что Рикардел сливала журналистам негативную информацию о первой леди и сотрудниках ее аппарата.

Во время своей поездки по Африке Меланья Трамп дала интервью телеканалу ABC News, в котором заявила, что не доверяет некоторым людям в Белом доме, не уточнив, правда, кого именно она имеет в виду. При этом она сообщила, что некоторые из них были уволены, но не все.

CNN со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщает, что для Меланьи вопрос увольнения Миры стал принципиальным, так как Рикардел грубо обращалась с ее сотрудниками. Согласно информации телеканала, первая леди пыталась решить конфликт.

«Это правда, что между Мирой и персоналом первой леди была борьба. И это правда, что поездка в Африку была напряженной, — рассказал CNN источник. — Но причина, по которой первая леди потребовала увольнения Миры, состояла в том, что [Рикардел] травила ее».

Джорджа Буша-младшего. При этом Рикардел — союзница советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Они работают вместе еще со времен администрации президента

Накануне у Болтона возник конфликт с главой аппарата Белого дома Джоном Келли , о чем рассказали телеканалу NBC сразу четыре собеседника. Согласно информации, полученной журналистами, Болтон узнал, что Келли пытается добиться отставки Рикардел.

В свою очередь, советник по нацбезопасности выражал недовольство работой министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен , которая является преемницей Келли.

Американская пресса сообщала о готовящихся увольнениях как Келли, так и Нильсен, причем некоторые издания утверждают, что Келли будет отстранен также из-за конфликта с Меланьей Трамп. Эту информацию, впрочем, близкие к первой леди источники отрицают.

О кардинальных кадровых перестановках в аппарате администрации президента США писала The Wall Street Journal, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

«Мы будем говорить об этом», — сказал ранее журналистам Трамп, отвечая на вопрос о возможном увольнении Нильсен.

Некоторые изменения в Белом доме начались сразу после результатов промежуточных выборов. Министр юстиции и генеральный прокурор Джефф Сешнс покинул свой пост 8 ноября.

Источники CNN в Белом доме и вовсе говорят, что настроения в Овальном кабинете после выборов, прошедших 6 ноября, хуже, чем обычно.

«Да, он [Трамп] злится на всех, как черт», — говорят собеседники телеканала.

Все это подогревает слухи о планируемых увольнениях, а некоторые сотрудники и вовсе строят планы на будущее после отставки, рассказали источники CNN.