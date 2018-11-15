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Премьер Чехии рассказал о счастье сына в Крыму
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Премьер Чехии рассказал о поездке сына в Крым 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опубликовал фотографии отдыхавшего в Крыму сына и сказал, что тот был счастлив.
«И вот у меня есть несколько фотографий нашего сына Андрея с его последнего пребывания в Крыму. Он был там счастлив», — написал Бабиш в Facebook.
Также Бабиш отметил, что не прятал сына от якобы назревшего коррупционного скандала, — он болен и вынужден жить со своей матерью в Швейцарии, передает РИА «Новости».
Сына премьера Чехии прятали в Крыму
«Моя дочь также страдает от биполярного расстройства. Мой сын не был похищен, он добровольно покинул Чешскую Республику. Полиция расследовала этот вопрос и сделала вывод о том, что похищения никогда не было», — отметил он.
Во вторник пражский новостной портал Seznam сообщал, что сына чешского премьера Андрея Бабиша якобы прятали в Крыму от допросов по делу против его отца. Бабиш-младший рассказал журналистам, что из Крыма отправил чешской полиции сообщение, что был похищен. Затем он якобы смог выехать через Украину к матери в Европу.
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