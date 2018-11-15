Asahi Shimbun: не четыре, так хоть два — Токио настроился вернуть половину Курил

На встрече в Сингапуре Владимир Путин и Синдзо Абэ условились «активизировать переговорный процесс» по Курилам на основе советско-японской декларации 1956 года, сообщает Asahi Shimbun. По мнению издания, похоже, Токио изменил свой подход и теперь хочет в первую очередь вернуть два наименее населённых острова, которые полагаются ему по декларации после подписания полноценного мирного договора.

Во время своей поездки в Сингапур на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 14 ноября президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, пишет Asahi Shimbun. Лидеры обсудили проблему так и не подписанного со времён Второй мировой войны двустороннего мирного договора и согласились, что процесс работы над соглашением, в котором камнем преткновения выступают Курильские острова, следует ускорить.

«Я полностью разделяю с президентом стремление разобраться с этой проблемой, которая уже более 70 лет после окончания войны остаётся без решения, и не перекладывать этот вопрос на плечи нового поколения», — заявил Абэ журналиста после встречи с Путиным.

Как объясняет издание, японские власти уже давно просят Россию вернуть ей четыре острова — Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир, — которые, как считает Токио, СССР захватил в конце Второй мировой войны. В 1956 году страны достигли соглашения о возобновлении дипломатических отношений, в рамках которого после заключения полноценного мирного договора Россия должна была вернуть Японии два острова, Хабомаи и Шикотан.

«Путин и Абэ условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года», — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По мнению газеты, администрация Абэ, по всей видимости, несколько изменила свой подход к переговорам с Россией и решила сконцентрироваться на том, чтобы в первую очередь получить контроль над Хабомаи и Шикотаном.

«На Кунашире и Итурупе живёт много людей, поэтому Россия никогда не вернёт эти два острова», — прокомментировал один высокопоставленный сотрудник администрации японского премьера вечером 14 ноября.

Во время встречи лидеры двух стран также договорились, что Абэ приедет в Россию в начале следующего года для дальнейших переговоров. Также главы России и Японии планируют встретиться на полях саммита G20, который пройдёт в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.