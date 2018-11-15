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В Эстонии прокомментировали идею создания армии ЕС
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В Эстонии прокомментировали идею создания европейской армии 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: Associated Press Daniel Mihailescu
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что военное сотрудничество между странами ЕС не должно дублировать действия НАТО.
Как сообщает в четверг пресс-служба правительства страны, об этом Ратас заявил на пресс-конференции в Таллине, комментируя идею создания европейской армии, которую предложил президент Франции Эммануэль Макрон и поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.
"В любом случае, более эффективное, масштабное и крепкое военное сотрудничество внутри ЕС можно только приветствовать, однако оно ни в коем случае не должно начать дублировать НАТО", — сказал Ратас.
Он также добавил, что видит положительный момент в создаваемых проектах сотрудничества между ЕС и НАТО.
Ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Помимо этого он отметил, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и даже США.
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