В Эстонии прокомментировали идею создания армии ЕС

В Эстонии прокомментировали идею создания европейской армии

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что военное сотрудничество между странами ЕС не должно дублировать действия НАТО

"В любом случае, более эффективное, масштабное и крепкое военное сотрудничество внутри ЕС можно только приветствовать, однако оно ни в коем случае не должно начать дублировать НАТО", — сказал Ратас.

Он также добавил, что видит положительный момент в создаваемых проектах сотрудничества между ЕС и НАТО.

Ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Помимо этого он отметил, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и даже США.