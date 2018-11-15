Ещё
Австрия отказалась от участия в европейской армии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Австрия отказалась от участия в европейской армии 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters
Австрия не сможет стать частью армии Евросоюза из-за своего нейтралитета. Такое заявление сделали в Минобороны страны, передает Kurier.
«У нас нет оснований давать оценку этому плану», — заявил представитель ведомства. По его словам, идея о единой европейской армии противоречит положениям конституции страны. «Австрия нейтральна», — сказал он, пояснив, что если командующий европейскими войсками отдаст приказ, противоречащий позиции Австрии, военные страны не смогут его исполнить. Он отметил, что по этой причине участие австрийских военных в формировании «иллюзорно».
6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создания армии ЕС. По его мнению, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Французский лидер также добавил, что не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов.
Позднее аналогичное желание выразила канцлер Германии Ангела Меркель. Она особенно подчеркнула, что Евросоюзу нужно больше полагаться на свои силы и перестать зависеть от США в сфере защиты своих интересов.
Последние новости
Возвращение Кадырова в Instagram было ошибкой Россиянин сел на 14 лет за отрубленные руки жены Сечин назвал причину высоких цен на бензин
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навальный против России: ЕСПЧ вынес решение387
«Реактивные грузовики» армии России поразили США48
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу13
Отрубившему жене руки вынесли приговор399
ЕС созывает экстренный саммит101
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
02:07
Новая эстакада свяжет две ключевые трассы
Новости Москвы
00:48
ЕС созывает экстренный саммит
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение