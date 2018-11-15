В Турции завершили расследование убийства Карлова

Турецкая прокуратура завершила расследование убийства посла РФ Андрея Карлова

Турецкая прокуратура завершила расследование убийства посла России Андрея Карлова , совершенного в декабре 2016 года. Об этом сообщило в четверг агентство Anadolu.

По его данным, обвинительное заключение, подготовленное прокурором Адемом Акынджи, который ведет расследование покушения на дипломата, представлено на утверждение прокуратуры Анкары . В случае утверждения этого акта дело будет направлено в суд.

В рамках дела об убийстве российского посла ранее были арестованы глава медиагруппы "Гуру" Хайреддин Айдынбаш, а также Мустафа Тимур Озкан, организатор выставки, на которой был убит российский дипломат.