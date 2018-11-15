В Турции завершили расследование убийства Карлова

Турецкая прокуратура завершила расследование убийства посла России Андрея Карлова, совершенного в декабре 2016 года. Об этом сообщило в четверг агентство Anadolu.
По его данным, обвинительное заключение, подготовленное прокурором Адемом Акынджи, который ведет расследование покушения на дипломата, представлено на утверждение прокуратуры Анкары. В случае утверждения этого акта дело будет направлено в суд.
В рамках дела об убийстве российского посла ранее были арестованы глава медиагруппы "Гуру" Хайреддин Айдынбаш, а также Мустафа Тимур Озкан, организатор выставки, на которой был убит российский дипломат.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.
19 декабря 2017 года газета Sabah со ссылкой на турецкую прокуратуру сообщила, что убийца российского дипломата был связан с Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота 15 июля 2016 года.