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Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ
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Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ 

Рамблер 1 час назад
Украинские СМИ сообщили о «весьма эмоциональном» телефонном разговоре между президентом Украины Петром Порошенко и предстоятелем УПЦ митрополитом Онуфрием.
Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в УПЦ написало, что президент страны «настолько громко кричал в трубку», что его слова слышал не только Онуфрий, но и архиереи, находящиеся с ним в одном помещении.
Причиной президентского гнева стало решение синода УПЦ разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за несогласия в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви.
Порошенко провел тайную встречу с иерархами канонической УПЦ
По словам источника, Порошенко требовал от владыки Онуфрия «пойти на попятную» по вопросу автокефалии. В ответ на комментарий митрополита в трубке раздался раздраженный голос Порошенко: «Какие каноны! Какие каноны!»
По данным источников издания, за день до заседания синода митрополиту Онуфрию передали письмо от константинопольского патриарха Варфоломея, в котором содержалась директива епископату УПЦ в полном составе прибыть на встречу с президентом Порошенко. По данным издания, Онуфрий проигнорировал это письмо, поскольку не признает власть Константинополя над украинской церковью.
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