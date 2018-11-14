Коалиция с США применила в Сирии кассетные боеприпасы

Коалиция во главе с США применила в Сирии кассетные боеприпасы

Сирии. Сирийское госагентство SANA сообщило о применении международной коалицией во главе с США запрещенных кассетных боеприпасов при авиаударах по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор "Авиация международной коалиции нанесла авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор с применением кассетных боеприпасов", — сообщает агентство со ссылкой на местные источники. Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей конвенцией, которую подписали более 100 стран. США, Россия и ряд других стран к ней не присоединились. Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства" *, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. * Террористическая группировка, запрещенная в России.