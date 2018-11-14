Коалиция с США применила в Сирии кассетные боеприпасы

Сирийское госагентство SANA сообщило о применении международной коалицией во главе с США запрещенных кассетных боеприпасов при авиаударах по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
"Авиация международной коалиции нанесла авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор с применением кассетных боеприпасов", — сообщает агентство со ссылкой на местные источники.
Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей конвенцией, которую подписали более 100 стран. США, Россия и ряд других стран к ней не присоединились.
Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.