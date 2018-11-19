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Новый караван мигрантов стартовал в США из Сальвадора
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Новый караван мигрантов стартовал в США из Сальвадора 

Российская Газета + ещё 34 7 часов назад
Фото: Reuters
Его численность составляет около двухсот человек.
Число участников шествия, как и трех предыдущих, по дороге может увеличиться в десятки раз. Беженцам, чтобы попасть в Соединенные Штаты, придется пройти через Гватемалу и Мексику, сообщает портал Prensa Grafica.
В настоящее время к границам США по территории Мексики также движется несколько тысяч мигрантов из Гондураса. Власти страны заявили, что не примут нелегальных мигрантов, и усилили безопасность на границе. Трамп распорядился увеличить военное присутствие на границе с Мексикой до 15 тысяч солдат, чтобы остановить караваны мигрантов. Общее число желающих попасть в США составляет около семи тысяч человек.
На прошлой неделе авангард каравана мигрантов из стран Центральной Америки уже достиг американской границы. В первой группе свыше 350 человек, они прибыли в Тихуану на девяти автобусах, значительно опередив остальных претендентов на хорошую жизнь в США. Часть каравана мексиканские власти разместили в одном из городских приютов, там мигрантам предоставили продукты питание и другую необходимую помощь.
Десятки мигрантов взобрались на пограничный забор, разделяющий Мексику и США. Один человек даже спрыгнул на территорию Соединенных Штатов, однако затем вернулся назад.
По американским законам, если мигрант на границе представил доказательства своего преследования в родной стране, то до вынесения решения о предоставлении ему политического убежища его должны отправить в центр временного содержания.
Вице-президент США Майк Пенс ранее обвинил Венесуэлу в финансировании многотысячного каравана мигрантов. Он подчеркнул, что американская администрация сделает все, чтобы не допустить нарушения мигрантами границ Соединенных Штатов.
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