США грозят Китаю холодной войной

США пригрозили холодной войной Китаю , если он не пойдёт на уступки. Но есть основания предполагать, что эта война уже началась, и в будущем она будет только обостряться.

Театры действий

Китаю необходимо провести «масштабные изменения в своей экономической, военной и политической деятельности», если он хочет избежать «тотальной холодной войны», заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью The Washington Times . При этом американский политик выразил уверенность в способности американской экономики выдержать противостояние, в то время как экономику КНР назвал не такой устойчивой:

«Мы действительно считаем, что находимся в выигрышной позиции в любом случае».

О начале холодной войны с Китаем вице-президент США говорит не в первый раз — о такой возможности Майк Пенс упоминал в начале ноября на пресс-конференции в Токио и во время выступления в октябре в американском Институте Хадсона. О начале широкой конфронтации с Поднебесной заявлял бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес — он предположил, что в течение ближайших 15 лет между США и КНР начнётся «горячая» война.

В пользу пессимистических прогнозов говорит то, что Вашингтон и Пекин имеют серьёзные разногласия во многих сферах. Риторика государственных деятелей напоминает речи советских и американских лидеров в период холодной войны между США и СССР. В начале торговой войны Штатов и КНР уже мало кто сомневается, но противоречия не ограничиваются только вопросами таможенных пошлин.

В Южно-Китайском море КНР и США в октябре одновременно провели военно-морские учения, причём каждая страна стремилась максимально продемонстрировать свою мощь и решимость. Во время манёвров китайский эсминец чуть было не спровоцировал прямое столкновение с американским кораблём, которое могло бы иметь непредсказуемые последствия. Пекин не скрывает, что собирается наращивать своё присутствие в регионе и предлагает странам Юго-Восточной Азии включиться в свой глобальный проект «Нового Шёлкового пути». В ответ Вашингтон формирует в Азии собственную коалицию из Японии, Индии и Южной Кореи. На встречах в Токио Майк Пенс неоднократно указывал, что Америка предлагает региону намного более выгодный проект интеграции и обещал «защитить свободу» жителей стран Тихоокеанского региона от китайской угрозы.

«Мы полны решимости сохранить международные морские пути открытыми. Это то, что китайцам нужно понять», — сказал одновременно с Пенсом в радиоинтервью советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Конгрессмены и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неоднократно обвиняли Китай в промышленном шпионаже. В начале октября Минюст США добился экстрадиции высокопоставленного китайского разведчика Сюй Яньцзюня, которого в апреле заманили в Бельгию под предлогом передачи коммерческой тайны западных авиационных компаний от завербованных Китаем агентов. Инцидент вызвал недовольство в Пекине.

«Обвинения необоснованны, мы призываем США прекратить использовать так называемую «киберкражу», чтобы дискредитировать Китай», — отреагировал на случившееся пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан.

Цели «холодной» войны

Холодная война между США и СССР носила ярко окрашенный идеологический характер. Может ли таким быть противостояние США и Китая? В Пекине подчёркивают, что стремятся не только к росту экономической мощи Поднебесной, но предлагают всем народам новый глобальный проект взаимного сотрудничества. В марте 2018 года в конституцию КНР было записано, что Китай теперь строит «сообщество единой судьбы человечества». Впервые эта концепция была провозглашена Си Цзиньпином в ноябре 2012 года на 18-м съезде КПК. Кстати, китайская идеологема была включена в посвящённую Африке резолюцию ООН , принятую 10 февраля 2017 года.

Китайская пропаганда рассказывает, как бескорыстно Поднебесная помогает странам и народам разных континентов — от Латинской Америки до Африки и Юго-Восточной Азии: строит дороги и фабрики, обучает местную молодёжь.

Однако эксперты замечают, что в основе всех усилий Пекина лежит прежде всего желание реализовать проект «Нового Шёлкового пути», то есть идея завоевания новых рынков для китайских товаров.

По мнению бывшего директора Morgan Stanley Asia, американского экономиста Стивена Роуча , основа противостояния США и Китая строится не на борьбе за рынки.

«Я не верю, что спор между США и Китаем действительно касается торгового дисбаланса. Я думаю, что это скорее стратегическая битва за инновации и технологии — Святой Грааль экономического процветания любой страны», — заявил специалист на конференции в Гонконге в сентябре.

Прагматичного взгляда на обострение отношений с Китаем придерживаются и официальные власти Соединённых Штатов. Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности (USCC) опубликовала 525-страничный доклад, в котором призывает конгрессменов принять более жёсткие меры давления на Китай.

«Глобальный рост КНР несомненно поставил под угрозу национальную безопасность и экономические интересы Соединенных Штатов, их союзников и их партнеров», — говорится в документе.

Составители доклада прямо указывают, что реализация проекта «Нового Шёлкового пути» вытеснит Штаты с традиционных рынков и переориентирует многие страны на Пекин.