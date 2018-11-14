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В Иране повесили «монетного султана»
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В Иране повесили «монетного султана» 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: @Tasnimnews_EN
В Иране повесили Вахида Мазлюмина, известного как «монетный султан». Он был признан виновным в наживании на кризисе. Об этом сообщает Financial Times в среду, 14 ноября.
Вместе с Мазлюмином был казнен его сообщник Мохаммад Исмаил Гхасеми. Обоих мужчин обвиняли в создании нелегальной преступной сети по торговле валютой и золотыми монетами.
Приговор мужчинам вынесли в октябре. Им вменялось наживание на кризисе, манипуляция валютным рынком с помощью понижения или повышения стоимости монет. По мнению суда, своими действиями они подрывали экономику страны.
Об аресте Мазлюмина стало известно в июле. Когда его взяли под стражу, у него было обнаружено две тонны монет. Тогда в полиции поясняли, что Мазлюмин приказал своим сообщникам скупать все доступные монеты на рынке, вне зависимости от цены, чтобы потом установить свой ценник. Таким образом он получал огромную прибыль.
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