В Иране повесили «монетного султана»

Иране повесили Вахида Мазлюмина, известного как «монетный султан». Он был признан виновным в наживании на кризисе. Об этом сообщает Financial Times в среду, 14 ноября.

Вместе с Мазлюмином был казнен его сообщник Мохаммад Исмаил Гхасеми. Обоих мужчин обвиняли в создании нелегальной преступной сети по торговле валютой и золотыми монетами.

Приговор мужчинам вынесли в октябре. Им вменялось наживание на кризисе, манипуляция валютным рынком с помощью понижения или повышения стоимости монет. По мнению суда, своими действиями они подрывали экономику страны.

Об аресте Мазлюмина стало известно в июле. Когда его взяли под стражу, у него было обнаружено две тонны монет. Тогда в полиции поясняли, что Мазлюмин приказал своим сообщникам скупать все доступные монеты на рынке, вне зависимости от цены, чтобы потом установить свой ценник. Таким образом он получал огромную прибыль.