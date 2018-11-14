Объявлен новый мэр Иерусалима

Выборы мэра Иерусалима выиграл Моше Леон

Израильский предприниматель и политик Моше Леон выиграл выборы мэра Иерусалима , опередив при поддержке влиятельных ультрарелигиозных партий своего соперника Офера Берковича, который апеллировал к светской части горожан.

В 900-тысячном городе, который израильтяне считают своей "единой и неделимой" столицей, за Леона проголосовали 51,54% избирателей, за Берковича — 48,46%, публикует МВД данные второго, итогового, тура выборов.

Пост градоначальника Леону достался со второй попытки: пять лет назад он уступил переизбиравшемуся тогда Ниру Баркату, который в этот раз не баллотировался.

Победитель в прошлом возглавлял канцелярию премьер-министра Израиля, железные дороги страны, входил в состав городского совета Иерусалима.

Его поддерживали политические объединения ультраортодоксальных евреев, которые составляют весомую часть населения столицы, а также партия "Наш дом Израиль", которую возглавляет русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман

Во втором туре конкуренцию Леону составил бывший вице-мэр Беркович, который пользуется репутацией защитника интересов светской части горожан.