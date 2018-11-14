Объявлен новый мэр Иерусалима

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Выборы мэра Иерусалима выиграл Моше Леон 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Израильский предприниматель и политик Моше Леон выиграл выборы мэра Иерусалима, опередив при поддержке влиятельных ультрарелигиозных партий своего соперника Офера Берковича, который апеллировал к светской части горожан.
В 900-тысячном городе, который израильтяне считают своей "единой и неделимой" столицей, за Леона проголосовали 51,54% избирателей, за Берковича — 48,46%, публикует МВД данные второго, итогового, тура выборов.
Пост градоначальника Леону достался со второй попытки: пять лет назад он уступил переизбиравшемуся тогда Ниру Баркату, который в этот раз не баллотировался.
Победитель в прошлом возглавлял канцелярию премьер-министра Израиля, железные дороги страны, входил в состав городского совета Иерусалима.
Его поддерживали политические объединения ультраортодоксальных евреев, которые составляют весомую часть населения столицы, а также партия "Наш дом Израиль", которую возглавляет русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман.
Во втором туре конкуренцию Леону составил бывший вице-мэр Беркович, который пользуется репутацией защитника интересов светской части горожан.
На пост мэра претендовал также русскоязычный министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин, однако он не смог преодолеть барьер первого тура, несмотря на поддержку главы правительства Биньямина Нетаньяху.
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