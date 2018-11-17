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Лидеры АТЭС сделали фото в гвинейских рубашках
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Лидеры АТЭС сделали фото в гвинейских рубашках 

News.ru + ещё 62 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на саммите АТЭС принял участие в фото-церемонии. Лидеры стран азиатско-тихоокеанского региона сфотографировались в национальных новогвинейских рубашках в гостинице Hilton Порта-Морсби.
«Рубашки, выполненные из блестящего материала, отличались только по цвету: красные, жёлтые и синие», — сообщает РИА Новости.
Дмитрий Медведев был одет в рубашку жёлтого цвета.
Совместное фото в национальных костюмах принимающей стороны — традиция АТЭС. В этом году саммит принимает Папуа — Новая Гвинея.
Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты не намерены отказываться от ограничительных мер против Китая в области торговли до тех пор, пока Пекин не изменит свою политику. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на саммите АТЭС в столице Папуа — Новой Гвинеи.
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