Лидеры АТЭС сделали фото в гвинейских рубашках

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на саммите АТЭС принял участие в фото-церемонии. Лидеры стран азиатско-тихоокеанского региона сфотографировались в национальных новогвинейских рубашках в гостинице Hilton Порта-Морсби.

«Рубашки, выполненные из блестящего материала, отличались только по цвету: красные, жёлтые и синие», — сообщает РИА Новости.

Дмитрий Медведев был одет в рубашку жёлтого цвета.

Совместное фото в национальных костюмах принимающей стороны — традиция АТЭС. В этом году саммит принимает Папуа — Новая Гвинея.