Киеву посоветовали устроить блицкриг до Красной площади

«Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», — сказал он, комментируя выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Он отметил, что Украина не готова к такому сценарию, поэтому «работает на политико-дипломатическом направлении, включая санкции».

Ранее в октябре сообщалось, что Украина и ее «партнеры» начали разрабатывать новые санкции против России из-за выборов глав ДНР и ЛНР.