Ещё
Киеву посоветовали захватить Красную площадь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киеву посоветовали устроить блицкриг до Красной площади 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Киев должен захватить Красную площадь, однако пока к этому не готов и вынужден действовать с помощью дипломатии. Об этом бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил в интервью телеканалу ZIK.
«Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», — сказал он, комментируя выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Он отметил, что Украина не готова к такому сценарию, поэтому «работает на политико-дипломатическом направлении, включая санкции».
Ранее в октябре сообщалось, что Украина и ее «партнеры» начали разрабатывать новые санкции против России из-за выборов глав ДНР и ЛНР.
Последние новости
Цена на нефть рухнула Россию официально обвинили во взломе системы GPS во время учений НАТО Украинская православная церковь разорвала связи с Константинополем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Газпрома» ответил на запугивания США259
Насиловали до 5 утра: что пережила дознавательница409
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу366
«Виноваты, конечно, русские»434
Австрия раскусила британскую игру против России506
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:31
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова
Происшествия
01:30
Насиловали до 5 утра: что пережила дознавательница
Происшествия Статьи
04:03
РФ официально обвинили в сбоях GPS на учениях НАТО
Армия
02:48
Украинская церковь приняла неожиданное решение
Украина В мире
01:12
Лаврова не пустили к Путину в Сингапуре
Политика
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
05:28
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу
Политика
04:04
Россия решила взяться за еще одну арабскую страну
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение