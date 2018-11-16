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ООН приняла резолюцию по Крыму
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Комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию Киева по Крыму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 31 1 час назад
Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию по ситуации в Крыму. По этому поводу заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин подчеркнул, что наказать крымчан за свободный выбор в пользу России не получится.
Документ, предложенный Киевом, поддержали 67 делегаций, то есть на три меньше, чем в 2017 году. Против резолюции проголосовали 26 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию и ЮАР, еще 87 стран воздержались, передает ТАСС.
Заместитель постоянного представитель России при ООН Геннадий Кузьмин в преддверии голосования обратил внимание, что авторы резолюции упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, якобы Украина вот уже четыре года ведет бескомпромиссную войну с Россией.
«Вот только Россия на эту войну так и не явилась, никто в России не собирается враждовать с близким по крови украинским народом», — отметил дипломат.
«Крымчане отстояли, в строгом соответствии с международным правом, свое право жить без новых украинских идолов — Бандеры, Шухевича и прочих приспешников нацистов; отстояли свое право не быть заживо сожженными под аплодисменты на центральных украинских телеканалах, как это было в Одессе 2 мая 2014 года; отстояли свое право получать образование и свободно разговаривать на родном языке — русском, украинском или крымско-татарском», — напомнил Кузьмин, подчеркнув, что наказать крымчан за выбор в пользу России не получится.
Кузьмин указал, что Республика Крым и город Севастополь — энергично развивающиеся российские регионы, и призвал остальные страны не пытаться помешать их созидательной жизни.
Напомним, в августе депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник признал желание крымчан добровольно войти в состав России.
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