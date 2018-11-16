ООН приняла резолюцию по Крыму

Комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию Киева по Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию по ситуации в Крыму . По этому поводу заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин подчеркнул, что наказать крымчан за свободный выбор в пользу России не получится.

Сирию и Документ, предложенный Киевом, поддержали 67 делегаций, то есть на три меньше, чем в 2017 году. Против резолюции проголосовали 26 делегаций, включая Россию, Белоруссию Китай , Индию, Сербию ЮАР , еще 87 стран воздержались, передает ТАСС

Заместитель постоянного представитель России при ООН Геннадий Кузьмин в преддверии голосования обратил внимание, что авторы резолюции упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, якобы Украина вот уже четыре года ведет бескомпромиссную войну с Россией.

«Вот только Россия на эту войну так и не явилась, никто в России не собирается враждовать с близким по крови украинским народом», — отметил дипломат.

«Крымчане отстояли, в строгом соответствии с международным правом, свое право жить без новых украинских идолов — Бандеры, Шухевича и прочих приспешников нацистов; отстояли свое право не быть заживо сожженными под аплодисменты на центральных украинских телеканалах, как это было в Одессе 2 мая 2014 года; отстояли свое право получать образование и свободно разговаривать на родном языке — русском, украинском или крымско-татарском», — напомнил Кузьмин, подчеркнув, что наказать крымчан за выбор в пользу России не получится.

Кузьмин указал, что Республика Крым и город Севастополь — энергично развивающиеся российские регионы, и призвал остальные страны не пытаться помешать их созидательной жизни.