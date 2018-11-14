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НАТО сочли «краеугольным камнем защиты Европы»
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НАТО назвали «краеугольным камнем защиты Европы» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 4 часа назад
Фото: EPA
Североатлантический альянс является главной силой, предназначенной для поддержания обороноспособности Евросоюза, заявил шеф Пентагона Джеймс Мэттис.
«Мы рассматриваем НАТО в качестве краеугольного камня для защиты Европы, мы поддержим все усилия стран по выполнению большей части своих обязательств», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее в среду Госдеп заявил, что Соединенные Штаты выступают против действий, которые могли бы ослабить Североатлантический альянс. К таким действиям американская сторона относит создание общеевропейской армии.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать армию Европы. Дональд Трамп счел оскорбительным этот призыв.
Президент Владимир Путин отмечал, что желание Европы быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности является естественным.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Россия, на которую как минимум дважды нападали армии объединенной Европы, сейчас выступает за создание самостоятельных общеевропейских войск.
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