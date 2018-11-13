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В ООН высказались о конференции в Палермо
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В ООН назвали конференцию по Ливии в Палермо успешной 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе назвал успешной проведенную Италией конференцию по урегулированию в Ливии.
"Я считаю эту конференцию успехом и важной путевой точкой в нашей борьбе за мир, стабилизацию и процветание ливийского народа", — заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
По словам Саламе, в ходе встречи он услышал "более громкий сигнал единства международного сообщества, поддерживающего план действий ООН, поддерживающего действия в сфере политики и безопасности в Ливии".
Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в Палермо. В ней приняли участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавил премьер Дмитрий Медведев.
В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.
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