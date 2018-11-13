Ядерный корабль России, реальный срок для Кокорина и Мамаева и другие события вторника

Главные события вторника

Россиянам рассказали, какие вклады заберет государство

Госдума в следующем году может принять закон об изъятии невостребованных банковских вкладов и ценных бумаг в пользу государства. Возможно, для этого будет создан специализированный фонд. Речь идет о миллиардах рублей. Сейчас, если депозит не востребован наследниками, то он остается у банка.

Весь доход от дорогой нефти ушел из России

Почти весь дополнительный доход от более высоких цен на нефть в 2018 году ушел в отток капитала из России — в экономике страны почти ничего не осело.

Изнасилованная в Уфе дознавательница вспомнила всё

В распоряжении СМИ оказалось постановление о возбуждении уголовного дела об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя из Уфы.

Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова

Следственный комитет возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова, произошедшего 6 октября 1991 года, сообщается на сайте петербургского главка СК РФ.

Дело об избиении тюремщицы получило продолжение

Капитана внутренней службы ФСИН Екатерину Шакурову, ранее обвинившую начальников в избиениях, назвали «скандальной женщиной», которая пила чай вместо работы.

Роскосмос показал ядерный корабль

С 2010 года в России выполняется не имеющий аналогов в мире проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Разведка Украины готовила теракты в Крыму

Задержанный на границе Брянской области украинский подполковник в отставке Георгий Абдиллаев заявил, что Киев готовил диверсии в Крыму. Видео с показаниями Абдиллаева опубликовал телеканал "Россия 24".

Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок