В Европе озвучили главную историческую ошибку

Юнкер назвал Brexit трагической исторической ошибкой

"Я считаю выход трагедией, исторической ошибкой. Мы должны сделать все наилучшим образом, и Еврокомиссия и господин (Мишель) Барнье (главный переговорщик ЕС по Brexit — ред.) двигаются в этом направлении", — сказал Юнкер на сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляцию ведет пресс-служба Еврокомиссии.

По словам Юнкера, ЕС не занимает агрессивную позицию в отношении Великобритании и не намерен подвергать ее наказанию за Brexit. Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, и до сих пор переговоры с Евросоюзом об условиях Brexit находились в тупике: неясно пока, удастся ли достичь соглашения, или же Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения.

Главным "камнем преткновения" на переговорах между ЕС и Великобританией, которые ведутся уже 19 месяцев, остается ирландская граница. Сторонам надлежит договориться, как обеспечить выполнение условий Белфастского соглашения от 1998 года и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit, не нарушив при этом целостность Соединенного Королевства.

В настоящее время Северная Ирландия и Республика Ирландия не разделены пограничной инфраструктурой, однако выход Британии из ЕС подразумевает учреждение пограничного контроля, так как Соединенное Королевство покидает и Евросоюз, и таможенный союз ЕС.

Для ЕС приемлем вариант сохранения членства Северной Ирландии в таможенном союзе и отсутствие границы. Великобритания же считает, что ее регион не может автономно оставаться членом общего таможенного пространства и не быть "закрытым" границей. Обсуждение этой проблемы продолжалось во время всего переговорного периода, но решение так и не было найдено.