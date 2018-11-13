Ещё
В Европе озвучили главную историческую ошибку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юнкер назвал Brexit трагической исторической ошибкой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник назвал трагической исторической ошибкой предстоящий выход Великобритании из Евросоюза (Brexit).
"Я считаю выход трагедией, исторической ошибкой. Мы должны сделать все наилучшим образом, и Еврокомиссия и господин (Мишель) Барнье (главный переговорщик ЕС по Brexit — ред.) двигаются в этом направлении", — сказал Юнкер на сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляцию ведет пресс-служба Еврокомиссии.
По словам Юнкера, ЕС не занимает агрессивную позицию в отношении Великобритании и не намерен подвергать ее наказанию за Brexit. Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, и до сих пор переговоры с Евросоюзом об условиях Brexit находились в тупике: неясно пока, удастся ли достичь соглашения, или же Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения.
Главным "камнем преткновения" на переговорах между ЕС и Великобританией, которые ведутся уже 19 месяцев, остается ирландская граница. Сторонам надлежит договориться, как обеспечить выполнение условий Белфастского соглашения от 1998 года и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit, не нарушив при этом целостность Соединенного Королевства.
В настоящее время Северная Ирландия и Республика Ирландия не разделены пограничной инфраструктурой, однако выход Британии из ЕС подразумевает учреждение пограничного контроля, так как Соединенное Королевство покидает и Евросоюз, и таможенный союз ЕС.
Для ЕС приемлем вариант сохранения членства Северной Ирландии в таможенном союзе и отсутствие границы. Великобритания же считает, что ее регион не может автономно оставаться членом общего таможенного пространства и не быть "закрытым" границей. Обсуждение этой проблемы продолжалось во время всего переговорного периода, но решение так и не было найдено.
Последние новости
Украине разрешат не возвращать России три миллиарда долларов Конец гегемону: CША признали успехи России в отказе от доллара Что творили японцы с пленными во время "марша смерти"
Комментарии13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изнасилованная в Уфе дознавательница вспомнила все451
Украинская церковь приняла неожиданное решение326
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу155
Россия решила взяться за еще одну арабскую страну566
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова68
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:31
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова
Происшествия
02:48
Украинская церковь приняла неожиданное решение
Украина В мире
01:12
Лаврова не пустили к Путину в Сингапуре
Политика
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
05:28
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу
Политика
04:04
Россия решила взяться за еще одну арабскую страну
Политика
00:21
Врачи скорой объяснили ситуацию с выброшенным пенсионером
Общество
01:30
Изнасилованная в Уфе дознавательница вспомнила все
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение