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Турция покинула конференцию по урегулированию в Ливии
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Турция покинула конференцию по внутриливийскому урегулированию в Палермо 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Турция покидает конференцию по внутриливийскому урегулированию в итальянском Палермо с чувством "глубокого разочарования", заявил вице-президент Турции Фуат Октай во вторник.
"К сожалению, этим утром международному сообществу собраться не удалось. Кризис в Ливии не сможет быть разрешён, если некоторые страны продолжат подрывать процесс ради собственных мелких интересов. Турция покидает эту встречу с глубоким разочарованием", — отмечается в заявлении.
Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавляет премьер Дмитрий Медведев.
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