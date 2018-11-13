Германия осудила Израиль за обстрел Газы

Германия решительно осуждает ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Об этом говорится в заявлении МИД ФРГ.
Отмечается, что «ситуация в секторе Газа и на юге Израиля вызывает чрезвычайную тревогу».
«Мы решительно осуждаем этот ракетный огонь. Не может быть никакого оправдания этому насилию против ни в чём не повинных гражданских лиц», — заявили в МИД.
В ведомстве призвали прекратить насилие, так как это угрожает эскалацией ситуации.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что с начала увеличения напряжённости в районе границы с сектором Газа по территории страны было выпущено около 370 ракет.