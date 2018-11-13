Германия осудила Израиль за обстрел Газы

Германия осудила ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа

Германия решительно осуждает ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Об этом говорится в заявлении МИД ФРГ.

Отмечается, что «ситуация в секторе Газа и на юге Израиля вызывает чрезвычайную тревогу».

«Мы решительно осуждаем этот ракетный огонь. Не может быть никакого оправдания этому насилию против ни в чём не повинных гражданских лиц», — заявили в МИД.

В ведомстве призвали прекратить насилие, так как это угрожает эскалацией ситуации.