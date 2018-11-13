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Раскрыт секрет «забеременевшей от рыбы» девушки
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Раскрыт секрет «забеременевшей от рыбы» девушки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница Kapuso Mo, Jessica Soho (One at Heart, Jessica Soho) в Facebook
На Филиппинских островах местные жители объявили девушку беременной от рыбы. Как сообщает информационный портал GMA News, подросток страдает от кисты яичника.
Инцидент произошел в муниципалитете Бакакай в провинции Албай. За семь месяцев у 17-летней Кимберли вырос живот, и она поправилась на десять килограммов. Девушка уверяет, что она не беременна, а на обвинения родителей отвечает, что у нее «даже никогда не было поклонников».
страница Kapuso Mo, Jessica Soho (One at Heart, Jessica Soho) в Facebook
Местные жители заподозрили, что Кимберли нарушила традиционный запрет: девушкам нельзя купаться в океане или реке во время менструации и в течение пяти дней после нее. Согласно поверьям, это может вызвать болезни, а также привлечь к купальщице хищных рыб, осьминогов или угрей.
Родители отвели Кимберли на УЗИ, и исследование показало, что девушка страдает от кисты яичника. Однако жители деревни разглядели на снимке лицо рыбы, что только уверило их в своей версии. Чтобы остановить слухи, докторам пришлось публично объяснять, что живая рыба не может жить в животе у человека, и, тем более, в матке.
Семья Кимберли собирает деньги на операцию по удалению кисты. Они надеются успеть удалить новообразование, пока оно не разорвалось.
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