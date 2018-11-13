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Порошенко возглавил антирейтинг
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Опрос: президентский рейтинг Тимошенко составляет 21%, Порошенко возглавляет антирейтинг 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Украины и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге.
Об этом свидетельствуют результаты обнародованного во вторник совместного опроса, проведенного тремя украинскими социологическими компаниями — Киевским международным институтом социологии (КМИС), Центром Разумкова и группой "Рейтинг".
"Юлию Тимошенко готовы поддержать 21% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. артиста Владимира Зеленского поддерживают 11%, Петра Порошенко — 10%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 10%, сопредседателя "Оппозиционного блока Юрия Бойко — 9%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 8%, певца Святослава Вакарчука — 6%, главу оппозиционной партии "Наши" Евгения Мураева — 5%. Рейтинг других кандидатов — менее 5%", — сообщили в КМИС.
При этом Тимошенко лидирует во всех регионах страны, за исключением Донбасса, где она уступает Бойко. Антирейтинг политиков возглавляет Порошенко — "более половины опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах", подчеркнули социологи.
"Каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Тимошенко. В победу Порошенко верят 14% тех, кто намерен принять участие в выборах. В том, что другие политики могут занять высший государственный пост, верят менее 4% опрошенных", — сообщили в институте.
Кроме того, по данным опроса, "Батькивщина" остается главной политической силой на выборах в Верховную раду, набирая 22% голосов опрошенных.
В опросе приняли участие 10 тыс. человек из всех областей Украины. Статистическая погрешность составляет не более 1%.
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