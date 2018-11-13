Порошенко возглавил антирейтинг

Опрос: президентский рейтинг Тимошенко составляет 21%, Порошенко возглавляет антирейтинг

Об этом свидетельствуют результаты обнародованного во вторник совместного опроса, проведенного тремя украинскими социологическими компаниями — Киевским международным институтом социологии (КМИС), Центром Разумкова и группой "Рейтинг".

При этом Тимошенко лидирует во всех регионах страны, за исключением Донбасса, где она уступает Бойко. Антирейтинг политиков возглавляет Порошенко — "более половины опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах", подчеркнули социологи.

"Каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Тимошенко. В победу Порошенко верят 14% тех, кто намерен принять участие в выборах. В том, что другие политики могут занять высший государственный пост, верят менее 4% опрошенных", — сообщили в институте.

Кроме того, по данным опроса, "Батькивщина" остается главной политической силой на выборах в Верховную раду , набирая 22% голосов опрошенных.

В опросе приняли участие 10 тыс. человек из всех областей Украины. Статистическая погрешность составляет не более 1%.