Запад чешет репу: куда подевались русские хакеры?

The Wall Street Journal (США): никто не знает, почему русские хакеры проигнорировали промежуточные выборы

Проведя масштабную кампанию на выборах в США в 2016 году, российские хакеры притихли в преддверии промежуточных выборов. И никто не знает, почему. Пока The Wall Street Journal (США) пытается понять, что известно экспертам по кибербезопасности, ее читатели уже давно для себя все решили. Комментаторы считают, что демократы вернули палату представителей и поэтому не выступают с лживыми заявлениями о российском вмешательстве.

Проведя масштабные кибератаки и кампанию дезинформации на президентских выборах в США в 2016 году, российские тролли и хакеры в большинстве своем притихли и отошли в сторону в преддверии промежуточных выборов, которые состоялись на прошлой неделе.

И никто не знает, почему.

Федеральные ведомства, чиновники из избирательных комиссий штатов и компании социальных сетей последние два года напряженно трудились, создавая непробиваемые системы для голосования и борясь с онлайновой дезинформацией в рамках подготовки к новым выборам. Но промежуточные выборы прошли без серьезных инцидентов, о чем говорят американские официальные лица и фирмы кибербезопасности, ищущие свидетельства российского вмешательства.

Есть несколько факторов, снизивших эффективность российского воздействия. Старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований ( Foreign Policy Research Institute) Клинт Уоттс (Clint Watts) рассказал, что поскольку выборы в конгресс и в органы власти штатов носят децентрализованный характер, влиять на них намного труднее, чем на президентские выборы.

Другие люди, включая некоторых сотрудников администрации Трампа, говорят, что свои результаты дали усилия по сдерживанию зарубежных хакеров и поданный Москве сигнал о том, что вмешательство в выборы нетерпимо.

Но вместе с тем, эксперты говорят и о существовании третьей возможности. На их взгляд, российский президент Владимир Путин посчитал, что ему вполне удалось разжечь политические страсти, создать раскол и подорвать доверие к американской демократии, а посему он может спокойно сидеть и наблюдать, как другие делают всю работу за него. Политические дискуссии в США становятся все более острыми и напряженными, в них присутствует огромное количество дезинформации, причем создают ее главным образом приверженцы той или иной партии, сказал Уоттс.

«Что еще могут сделать русские для передергивания фактов и внесения сумятицы, чего не сделали сами американцы?» — спросил он.

Бывшие и действующие американские чиновники говорят, что невозможно понять, какой фактор является наиболее важным. «Чтобы реально узнать причины, надо залезть к ним в головы», — заявил в интервью Джон Демерс (John Demers), возглавляющий в Министерстве юстиции отдел национальной безопасности.

Россия отрицает, что пыталась повлиять на американские выборы. Однако разведывательные ведомства США пришли к выводу, что Москва приложила немало усилий для того, чтобы склонить выборы 2016 года в пользу Трампа.

Американские руководители и компании информационных технологий говорят, что в этом году была определенная активность, связанная с Россией, однако по своим масштабам она намного уступала кампании 2016 года, когда российские хакеры проверили на прочность избирательные системы в более чем 20 штатах. Они взламывали электронную почту демократов, организовывали утечки информации из нее и вели настоящую информационную войну в социальных сетях. Как заявляют американские разведывательные ведомства, в своем анализе российского вмешательства они не оценивали, повлияли ли коллективные действия Москвы на исход голосования.

На промежуточных выборах были определенные заминки и проблемы, но это вряд ли является результатом иностранного вмешательства. Избиратели в Нью-Йорке и Джорджии жаловались на длинные очереди из-за поломок оборудования и нехватки машин для голосования.

Одна компания, поставляющая информацию о рисках безопасности на выборах в государственные органы, сообщила в своем информационном бюллетене, что в начале прошлой недели несколько штатов заявили о «многочисленных попытках сканирования и зондирования». Эти попытки предпринимали хорошо известные спамеры, о чем говорится в конфиденциальном отчете, попавшем в редакцию «Уолл-стрит джорнэл».

«Я думаю, что в 2018 году мы довольно успешно организовали оборону», — сказал на прошлой неделе старший советник по кибербезопасности из АНБ Роб Джойс (Rob Joyce), выступая на пленарном заседании конференции в Сан-Франциско.

Размах деятельности России в соцсетях тоже стал намного меньше, чем в 2016 году. По словам Демерса, пресечь дезинформацию помогло сотрудничество между компаниями социальных сетей и Федеральным бюро расследований , которые совместно выявляют и удаляют фальшивые аккаунты, связанные с Россией и другими противниками США. В 2016 году такого сотрудничества не существовало.

Компания «Фейсбук» незадолго до выборов удалила более 100 аккаунтов, связанных с российской фабрикой троллей «Агентство интернет-исследований». Это стало результатом подсказки ФБР.

Однако действующие и бывшие чиновники предупреждают, что пока слишком рано трубить победу. Разведывательное сообщество в полной мере осознало масштабы российской операции по очернению Хиллари Клинтон и поддержке Трампа только спустя несколько месяцев после выборов 2016 года. А действия России по дезинформации в интернете оно начало хорошо понимать лишь спустя год.

До конца этого года может появиться более полная картина. В сентябре Трамп подписал президентский указ о проведении силами разведывательных служб анализа иностранного вмешательства в выборы. Эта оценка должна быть проведена в течение 45 дней.

Демерс также предупреждает, что кампании по подрыву доверия к результатам голосования, проводимые после выборов, могут оказаться не менее пагубными, чем действия, которые осуществлялись до выборов. Сам Трамп на прошлой неделе неоднократно насмехался над пересчетом голосов на выборах губернатора и сенаторов в штате Флорида. «Честный подсчет голосов больше невозможен — бюллетени массово инфицированы», — написал он в понедельник в Твиттере, не приведя при этом никаких доказательств.

Шансов на хакерское воздействие в ходе выборов 2018 года с самого начала было меньше, потому что ставки не так велики, как в 2016 году, сказал соучредитель и технический руководитель фирмы кибербезопасности «Краудстрайк» (CrowdStrike) Дмитрий Альперович . Его фирма в 2016 году проводила расследование хакерской атаки на Национальный комитет Демократической партии . «Промежуточные выборы — не президентские, и оказать на них широкое воздействие гораздо сложнее», — добавил он.

Уоттс, ранее работавший специальным агентом ФБР, предположил, что 2016 год мог быть апогеем российской кампании дезинформации. «Не думаю, что когда-нибудь они смогут сделать это так же, как в 2016 году, — сказал он. — Общество сегодня гораздо больше знает об этих усилиях».

***

Комментарии читателей

David Soto

Русские знают, что Трампа не переизберут…

Maria giatrakis

Их работа завершена. Они взломали почту Хиллари Клинтон и обнародовали переписку, чтобы навредить ее кампании и помочь Трампу избраться. Их фабрики троллей распространяли теории заговоров. Они промывали мозги доверчивым избирателям лживыми историями.

Трамп делает все возможное для разрушения нашей страны. Прекрасная работа, товарищ.

James Randazzo

Демократы вернули себе палату представителей, они радуются результатам. Поэтому они не выступают с лживыми заявлениями о российском сговоре и вмешательстве.

David Adams

Кому нужны русские хакеры, когда есть демократы, пытающиеся украсть выборы и тут и там!

Jerry He

Русские ждут 2020 года. Их шпионское ведомство проявило бы крайнюю некомпетентность, нанеся удар тогда, когда все его ожидают.

Adam Hendricks

Поскольку демократы победили в палате представителей, они не станут подвергать сомнению результаты своими фейковыми новостями.

Jack Johnson