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Сына премьера Чехии прятали в Крыму
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СМИ утверждают, что сына премьера Чехии прятали в Крыму 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © AP Photo / Petr David Josek
Пражский новостной портал Seznam, ссылаясь на собственное расследование, утверждает, что сына чешского премьера Андрея Бабиша прятали от допросов по делу против его отца в Крыму, переправив через Москву в Севастополь, а затем в Ялту.
В январе 2018 года премьера Чехии, лидера правящего движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша лишили неприкосновенности в связи с расследованием, ведущимся полицией в отношении него как главы крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. Речь идет о подозрениях в незаконном получении субсидии ЕС размером примерно 2 миллиона евро для фирмы "Гнездо аиста", которая входила в состав корпорации, но потом была вычленена из нее. Компания получила евросубсидию как малая фирма, после чего была вновь включена в состав Agrofertа.
Бабиш все обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что их инициировали его политические противники. После того как Бабиш был назначен премьером, он временно перевел все свои активы в доверительное управление.
Журналисты портала Seznam Сабина Слонкова и Йиржи Кубик, занимающиеся расследованиями, утверждают, что нашли 35-летнего сына премьера в одной из европейских стран, где он проживает со своей матерью. Андрей Бабиш-младший рассказал им, что был переправлен из Чехии сотрудником фирмы отца, выходцем из России, сначала в Москву, а затем в Крым, где проживал сначала в Севастополе, а потом в Ялте.
Портал, который позиционирует себя как независимый, публикует видео беседы с Бабишем-младшим.
Бабиш-младший объяснил журналистам свое исчезновение из Чехии тем, что отец хотел убрать его подальше от расследования полиции по делу "Гнезда аиста". Премьер ранее заявил в парламенте, что данная фирма принадлежала его взрослым детям от первого брака. Однако Бабиш-младший заявил журналистам, что его "вклад" в дела фирмы "Гнездо аиста" заключался лишь в подписании неизвестных ему документов.
Из Крыма Бабиш-младший, по его словам, послал сообщение чешской полиции о том, что был похищен, а затем смог перебраться через Украину к матери в одну из европейских стран, где находится сейчас.
Замглавы Христианско-демократического движения Мариан Юречка сказал, что предложит парламенту объявить вотум недоверия правительству. Замглавы движения ТОР 09 Томаш Чернин призвал Бабиша к отставке с поста премьера. В свою очередь, первый вице-премьер, глава МВД и лидер входящей в правящую коалицию Чешской социал-демократической партии Ян Гамачек заявил, что не будет комментировать данное сообщение, поскольку считает это делом полиции.
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