СМИ утверждают, что сына премьера Чехии прятали в Крыму

Пражский новостной портал Seznam, ссылаясь на собственное расследование, утверждает, что сына чешского премьера Андрея Бабиша прятали от допросов по делу против его отца в Крыму , переправив через Москву Севастополь , а затем в Ялту.

В январе 2018 года премьера Чехии , лидера правящего движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша лишили неприкосновенности в связи с расследованием, ведущимся полицией в отношении него как главы крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. Речь идет о подозрениях в незаконном получении субсидии ЕС размером примерно 2 миллиона евро для фирмы "Гнездо аиста", которая входила в состав корпорации, но потом была вычленена из нее. Компания получила евросубсидию как малая фирма, после чего была вновь включена в состав Agrofertа.

Бабиш все обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что их инициировали его политические противники. После того как Бабиш был назначен премьером, он временно перевел все свои активы в доверительное управление.

Журналисты портала Seznam Сабина Слонкова и Йиржи Кубик, занимающиеся расследованиями, утверждают, что нашли 35-летнего сына премьера в одной из европейских стран, где он проживает со своей матерью. Андрей Бабиш-младший рассказал им, что был переправлен из Чехии сотрудником фирмы отца, выходцем из России, сначала в Москву, а затем в Крым, где проживал сначала в Севастополе, а потом в Ялте.

Портал, который позиционирует себя как независимый, публикует видео беседы с Бабишем-младшим.

Бабиш-младший объяснил журналистам свое исчезновение из Чехии тем, что отец хотел убрать его подальше от расследования полиции по делу "Гнезда аиста". Премьер ранее заявил в парламенте, что данная фирма принадлежала его взрослым детям от первого брака. Однако Бабиш-младший заявил журналистам, что его "вклад" в дела фирмы "Гнездо аиста" заключался лишь в подписании неизвестных ему документов.

Из Крыма Бабиш-младший, по его словам, послал сообщение чешской полиции о том, что был похищен, а затем смог перебраться через Украину к матери в одну из европейских стран, где находится сейчас.