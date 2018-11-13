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Эрдоган рассказал о шокирующей записи убийства Хашогджи
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Эрдоган рассказал о шокирующей аудиозаписи убийства Хашогджи 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 53 минуты назад
Фото: Reuters
Офицер разведывательной службы Саудовской Аравии прослушавший аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашогджи, был шокирован, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы предоставили аудиозапись всем тем, кто попросил, наша разведывательная организация не пытается скрыть что-либо. Кроме Саудовской Аравии запись также прослушали США, Франция, Канада, Германия и Великобритания. Офицер саудовской разведки был в шоке от того, что он на ней услышал», — цитирует ТАСС интервью Эрдогана газете Hurriyet.
Он отметил, что этот офицер сказал о возможной героиновой зависимости преступника, так как «на такое способен только такой человек».
Эрдоган также напомнил, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман обещал сделать все возможное, чтобы раскрыть преступление.
Однако, по словам президента Турции, генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб препятствует расследованию, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что предполагаемые преступники входят в число 18 высокопоставленных саудовских чиновников, которые были специально направлены в Стамбул в день убийства журналиста.
«Кто еще? Тот, кто отдал приказ. Помимо исполнителей, должен быть установлен и тот, кто отдал им приказ», — сказал он.
В воскресенье стало известно о последних словах убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.
Сыновья Хашогджи потребовали от властей королевства передать им тело отца.
Напомним, Хашогджи, выступавший с критикой политики Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти подтвердили, что журналист был убит в здании дипмиссии. Причиной назывался конфликт и последовавшая за ним драка.
В прокуратуре Стамбула заявили, что журналист был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.
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