Между Азербайджаном и Норвегией разгорелся конфликт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал посла страны в Норвегии, Швеции и Финляндии.
«Отозвать Адыша Сакит оглу Мамедова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Швеция и одновременно в Королевстве Норвегия и Финляндской Республике», — говорится в распоряжении Алиева, опубликованном на сайте президента Азербайджана.
На прошлой неделе Норвегия решила закрыть посольство в Азербайджане, однако в МИД страны заявили о намерении открыть в Баку генконсульство, сообщает «Sputnik Азербайджан».
Заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев говорил, что закрытие посольства Норвегии в Баку — рядовой случай, которому не стоит придавать особого значения.
«Остановка деятельности аккредитованного в Баку посольства Норвегии является личным делом правительства этой страны», — сказал он.