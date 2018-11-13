Ещё
Между Азербайджаном и Норвегией разгорелся конфликт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Между Азербайджаном и Норвегией разгорелся дипломатический конфликт 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал посла страны в Норвегии, Швеции и Финляндии.
«Отозвать Адыша Сакит оглу Мамедова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Швеция и одновременно в Королевстве Норвегия и Финляндской Республике», — говорится в распоряжении Алиева, опубликованном на сайте президента Азербайджана.
На прошлой неделе Норвегия решила закрыть посольство в Азербайджане, однако в МИД страны заявили о намерении открыть в Баку генконсульство, сообщает «Sputnik Азербайджан».
Заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев говорил, что закрытие посольства Норвегии в Баку — рядовой случай, которому не стоит придавать особого значения.
«Остановка деятельности аккредитованного в Баку посольства Норвегии является личным делом правительства этой страны», — сказал он.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Шведская журналистка назвала русских мужчин «ослабшими» Опубликовано видео допроса офицера украинской разведки о подготовке терактов в Крыму Украинскую журналистку уволили из-за ее вопроса Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муж Поклонской остался без работы58
У берегов Японии обнаружили десятки лодок с трупами49
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву20
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта51
Русских мужчин назвали «ослабшими»628
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
01:06
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
00:49
Танец российских полицейских произвел фурор
Общество
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
01:36
Меган Маркл не пустили на балкон к Елизавете II
Шоу-бизнес
05:24
Муж Поклонской остался без работы
Общество
00:29
Умер главный политрук Америки
В мире Статьи
03:27
Китайский «стелс» вооружили ракетами
Оружие Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение