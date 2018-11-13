В Афганистане произошел взрыв

СМИ: на востоке Афганистана произошел взрыв

Взрыв заминированного автомобиля произошел на востоке Афганистана . Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа".

По его данным, в результате происшествия, вероятно, есть погибшие. Других подробностей не приводится.