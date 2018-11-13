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В Афганистане произошел взрыв
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СМИ: на востоке Афганистана произошел взрыв 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Взрыв заминированного автомобиля произошел на востоке Афганистана. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа".
По его данным, в результате происшествия, вероятно, есть погибшие. Других подробностей не приводится.
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