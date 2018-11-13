Названа цель израильского спецназа в Газе

СМИ: целью израильского спецназа в Газе был второй человек в боевом крыле ХАМАС

Главной целью проведенной израильским спецназом в воскресенье операции в секторе Газа был второй человек в группировке "Бригады Иззэддина аль-Кассама" — боевом крыле контролирующего палестинский анклав движения ХАМАС . Об этом сообщил во вторник телеканал Al-Mayadeen.

По его данным, коммандос охотились за радикалом по имени Марван Иса, который возглавляет израильские списки наиболее разыскиваемых главарей так называемых сил сопротивления в Газе и играет ключевую роль в противостоянии с еврейским государством. Он занимает второе место в иерархии "бригад" после их предводителя Мухаммеда ад-Дейфа.

Что касается последнего, то в прошлом Израиль неоднократно предпринимал попытки его ликвидации. В 2002 году в ракетном ударе он потерял глаз и руку, в 2006 году в результате еще одной бомбардировки лидера кассамовцев, по некоторым данным, парализовало. В августе 2014 года он вновь пережил покушение, жертвами которого стали его жена и двое малолетних детей. Тогда эта операция послужила одной из главных причин срыва сохранявшегося в анклаве перемирия.

Как утверждает ряд источников, в настоящее время ад— Дейф после серьезных ранений остается, скорее, символом сил сопротивления, нежели действующим полевым командиром. В то же время он планирует и руководит многими операциями своих бойцов. По данным палестинских СМИ, именно Марван Иса, известный под именем Абу Бараа, реально командует "бригадами".

Какая именно задача стояла перед спецназовцами — ликвидация Исы или его захват, — "Аль-Маядин" не уточняет. Как сообщали палестинские СМИ, в результате диверсионного рейда 11 ноября в районе города Хан-Юнис были убиты семеро активистов боевого крыла ХАМАС, в том числе один из его командиров 37-летний Нурэддин Саляма Барака. В перестрелке погиб подполковник израильского спецназа, еще один офицер был ранен.

Обмен ударами

В ответ на эту вылазку группировки в ходе совместного нападения из Газы с понедельника осуществляют массированные обстрелы Израиля, выпустив по нему около 400 ракет. В свою очередь израильская армия наносит интенсивные артиллерийские и авиационные удары по противнику, поразив десятки целей в анклаве.

В их числе оказался и информационный рупор ХАМАС — телестанция Al-Aqsa, пятиэтажное здание которой было разрушено в результате налета. Все сотрудники и часть оборудования были заблаговременно эвакуированы, а позднее сообщалось, что прерванное ненадолго вещание возобновилось.

По данным Минздрава в Газе, погибли трое палестинцев. Израильская служба скорой помощи сообщала о 53 пострадавших.

Египет, традиционно выступающий посредником на непрямых контактах группировок и Израиля, уже призвал все стороны прекратить дальнейшую эскалацию конфликта в секторе.