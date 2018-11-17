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Трамп пошел на «беспрецедентное сотрудничество» из-за РФ
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Трамп пошел на «беспрецедентное сотрудничество» со следствием по «российскому делу» 

ТК «Звезда» + ещё 39 17 ноября 2018
Президент США передал спецпрокурору Роберту Мюллеру ответы на вопросы по обвинению в связях с РФ.
Американский лидер Дональд Трамп передал специальному прокурору Роберту Мюллеру ответы на вопросы по так называемому «российскому делу». Об этом рассказал личный адвокат президента США Рудольф Джулиани.
«Президент (США Дональд Трамп — прим. ред.) сегодня ответил на письменные вопросы, поданные офисом спецпрокурора. Эти вопросы имели отношение к темам расследования, связанным с РФ. Президент ответил письменно», — заявил юрист.
Рудольф Джулиани при этом добавил, что Дональд Трамп пошел на «беспрецедентное сотрудничество» со следствием.
Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи действующего президента США с Россией. Кроме того, он занимается расследованием «вмешательства» РФ в выборы в США. Отметим, что в России все эти обвинения категорический отрицают.
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