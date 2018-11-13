Собачьи упряжки станут официальным транспортом в Дании

С 1 января следующего года собачьи упряжки в Дании станут официальным видом транспорта. Соответствующее решение приняло Министерство транспорта республики.

Таким образом, в собачьей упряжке можно будет совершенно законно ездить по автодорогам.

Как отмечает «Евро Пульс», речь идет не только о санях, запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах.

Предполагается, что этот вид транспорта будет пользоваться популярностью у туристов в качестве активного отдыха.

Согласно действующему законодательству Дании, на собачьих упряжках можно ездить только в специально отведенных местах.

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