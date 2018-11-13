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Собачьи упряжки станут официальным транспортом в Дании
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Собачьи упряжки станут официальным транспортом в Дании 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: pixabay.com
С 1 января следующего года собачьи упряжки в Дании станут официальным видом транспорта. Соответствующее решение приняло Министерство транспорта республики.
Таким образом, в собачьей упряжке можно будет совершенно законно ездить по автодорогам.
Как отмечает «Евро Пульс», речь идет не только о санях, запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах.
Предполагается, что этот вид транспорта будет пользоваться популярностью у туристов в качестве активного отдыха.
Согласно действующему законодательству Дании, на собачьих упряжках можно ездить только в специально отведенных местах.
Ранее News.ru писал о том, что организация и проведение Гран-при Копенгагена находятся под угрозой. Власти не могут найти финансирование для данного проекта.
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