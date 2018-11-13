Кто виноват в повышении тарифов на газ на Украине

Решение правительства резко повысить цены на газ связаны с необходимостью получить транши МВФ , утверждает президент Украины Пётр Порошенко . По его словам, новые поступления нужны, чтобы выплатить долги предыдущей администрации. Однако на Украине считают, что в проблемах Киева виноваты нынешние власти, в том числе их решение о сотрудничестве с МВФ, которое заменило реальные экономические реформы.

У Кабинета Министров не было выбора между хорошим и плохим сценарием при повышении тарифов на газ для населения, написал украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter.

«Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим — между повышением тарифов и мощным ударом по макрофинансовой и макроэкономической стабильности государства… Это выбор между Сциллой и Харибдой. Можно было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ», — заявил Порошенко. Напомним, цены на газ для населения Украины с 1 ноября 2018 года выросли на 23,5% и теперь составляют 8,55 тыс. грн ($305) за тысячу кубометров.

Вместе с тем глава государства отметил, что существующее состояние экономики Украины позволяет отказаться от кредитов. Однако, как утверждает Порошенко, это невозможно осуществить из-за необходимости в 2019 и 2020 годах преодолевать пиковые нагрузки при выплате старых долгов, созданных предыдущим правительством. По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году страна должна вернуть по внешним займам $5,8 млрд, а в 2020 году — $6 млрд Золотовалютные резервы Украины на конец сентября составили $16,6 млрд

Заявления о том, что правительство вынуждено повышать тарифы на газ для населения из-за необходимости получить новый транш, абсурдны, заявил RT источник в партии «Батькивщина».

«Никто не заставлял брать долги. Возможно, правительству стоило бы пойти другим путем и вывести экономику из тени, бороться с контрабандой, потери от которой составляют $4 млрд в год, прекратить воровство на оружии и госпредприятиях? Я вас уверяю, что в этой ситуации никаких займов стране бы не пришлось делать», — считает собеседник RT.

По его словам, Украине приходится всё время занимать деньги, и каждый раз выплата кредитов обходится всё дороже. В конце октября этого года Министерство финансов Украины разметило пятилетние еврооблигации на сумму $750 млн под 9,25% годовых и десятилетние — на $1,25 млрд под 9,75% годовых. Это рекордно высокие ставки для Украины.

«Айсберг все ближе»

«$725 млн пойдет на закрытие «дорогого короткого займа», взятого в августе. Тогда власть оправдывалась, что взяли так дорого под 9,1—9,15% годовых только чтобы перебиться до кредита МВФ. По факту мы замещаем «дорогой» займ ещё более дорогим. Айсберг все ближе», — написал на своей странице в социальной сети Facebook управляющий партнёр компании Capital Times Эрик Найман.

Порошенко «кривит душой», говоря, что это выбор между «плохим и очень плохим сценарием», считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

«Если бы изначально с 2014 года на Украине был бы адекватный кабинет министров и принимались адекватные решения, в первую очередь, по Донбассу, а во-вторых, по экономическому развитию государства, то таких проблем бы не было. В 2012 и 2013 годах далеко не самые глупые люди на Украине говорили, что Соглашение об Ассоциации с ЕС и зона свободной торговли имеет одного выгодополучателя. И это — ЕС. Исходя из этого, экономика Украины не развивается, развиваются только те сектора, в которых заинтересован ЕС. Высокотехнологическая отрасль практически уничтожена. Это и есть ключевые факторы, благодаря которым Украина сейчас находится в тяжелейшем экономическом положении», — отметил Денисов в беседе с RT.

Украинцам действительно нечем платить за коммунальные услуги, рассказывает RT источник в партии «Народный фронт». «В небольших городах и селах в этом году отопление в частных домах включают в самом крайнем случае, когда находиться в помещении без подогрева уже невозможно. За счёт каких доходов люди должны платить за отопление 2,5-3 тыс. грн в месяц ($89-120), когда часто доход семьи составляет не больше 10 тыс. грн ($357)? За счет чего люди должны жить?», — рассказывает собеседник RT.

Даже в самом обеспеченном городе Украины — Киеве — сложно платить по счетам, рассказывает RT жительница столицы Татьяна Лысюк. «Мы с мужем работаем оба, но никаких излишеств позволить себе не можем. Не ходим в рестораны, вещи покупаем в секонд-хэнде, больше года не ели красной рыбы, и даже в такой ситуации вынуждены были всё лето откладывать деньги на оплату за отопление в зимний период. Другой возможности сэкономить просто нет. Я не представляю, что делают семьи с больными родителями или одним работающим членом семьи. Мне кажется, в таких условиях выжить невозможно», — сетует Татьяна Лысюк.

Президент Пётр Порошенко признал, что существующие темпы экономического роста недостаточны для улучшения уровня благосостояния населения. «Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, что мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — сказал Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве.

Дефолт как выход

Народный депутат от Оппозиционного блока Николай Скорик признал, что при нынешних темпах роста промпроизводства выйти на уровень 2013 года экономике страны удастся только в 2030 году. По словам депутата, у власти нет стратегии развития.

«За четыре года так и не принята программа развития и поддержки промышленности, не заработали стимулы по наращиванию экспорта, в разы урезана поддержка сельхозпроизводителей, продолжает деградировать транспортная инфраструктура и т.д. Итогом такой непрофессиональной политики стал рекордный рост безработицы, задолженности по зарплате и массовый выезд трудоспособных украинцев за границу», — цитирует Скорика пресс-служба Оппозиционного блока.

Уже нынешней зимой украинцы могут остаться без отопления, отмечает источник RT в партии «Самопомощь». «С 12 ноября в Смеле (Черкасская обл.) введено чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. В городе с 80-ти тысячным населением отопление не дали в жилые дома, больницы, детские сады и школы из-за многомиллионных долгов. По этой же причине без тепла остались жители еще одного города в Днепропетровской области — Кривого Рога, жители которого жгли шины и пытались захватить здание „Криворожгаза“.