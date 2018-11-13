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Разведка Украины готовила теракты в Крыму
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СМИ: разведка Украины готовила теракты в Крыму 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Задержанный на границе Брянской области украинский подполковник в отставке Георгий Абдиллаев заявил, что Киев готовил диверсии в Крыму. Видео с показаниями Абдиллаева опубликовал телеканал "Россия 24".
По информации телеканала, Абдиллаев является подполковником в отставке спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Обстоятельства записи видео на телеканале не уточнили.
Украинский военный рассказал, что сотрудник спецрезерва майор Буданов Кирилл 1986 года рождения должен был стать одним из исполнителем планируемой крымской диверсии, которая должна была состояться в августе 2016 года.
"Громов (начальник отдела спецразведки ГУР Украины Александр Громов. — "Газета.ru") и Шаповал (глав спецрезерва ГУР Максим Шаповал. — "Газета.Ru") являлись руководителями и организаторами … спецоперации в Крыму", — рассказал Абдиллаев.
Он также подчеркнул, что дал показания без "психического и физического" воздействия со стороны.
Ранее сообщалось, что на Кубани поймали украинского таксиста-шпиона.
Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Украина итогов плебисцита не признает и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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