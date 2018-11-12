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«Последовал примеру Меркель»: глава МВД уходит
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Глава МВД Германии Зеехофер подтвердил намерение уйти с поста председателя ХСС 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава МВД Германии и председатель одной из партий правящего блока — Христианско-социального союза — Хорст Зеехофер заявил, что покинет свой партийный пост. Такое решение он объяснил стремлением облегчить обновление партии и уточнил, что пост министра покидать не будет. Ранее Ангела Меркель заявила, что не будет баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году. Она также не намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии «Христианско-демократический союз». Эксперты считают, что обе отставки связаны с падением популярности правящего блока среди населения. В то же время правые партии, такие как «Альтернатива для Германии», начинают представлять угрозу для традиционных игроков, отметили специалисты.
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что покинет свой пост председателя Христианско-социального союза. Его партия, вместе с Христианско-демократическим союзом, возглавляемой канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Социал-демократами составляет правящую коалицию. При этом Зеехофер уточнил, что точную дату ухода он огласит на этой неделе.
«Я уйду с должности председателя ХСС, это точно и решено», — сказал Зеехофер.
При этом он подчеркнул, что продолжит занимать пост министра внутренних дел, так как уход с должности председателя никак не повлияет на его министерские обязанности.
«Это решение ни в коей мере не затрагивает пост министра внутренних дел. Более здесь совершенно нечего пояснять. Я являюсь министром внутренних дел и я им останусь. Я буду и дальше исполнять свои обязанности, в противном случае меня бы здесь не было», — добавил Зеехофер.
Он уточнил, что его уход с поста главы ХСС должен облегчить обновление партии в 2019 году и не связан с поражением на выборах в Баварии, где партия впервые с 1957 года не смогла взять большинство мест в земельном парламенте и самостоятельно сформировать правительство.
Зеехофер 22 октября уже допускал свой уход с поста председателя ХСС, говоря о готовности «сделать должность главы партии вакантной». Нового лидера партия выберет в начале следующего года.
Решение Зеехофера уйти с поста председателя партии объясняется поражением в Баварии и общим падением политических рейтингов ХДС и ХСС, убеждён ведущий сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
«Это закономерный шаг ввиду провала ХСС на земельных выборах и общего снижения поддержки блока ХДС/ХСС. Они идут на выборах единым фронтом, хотя ХСС активно участвует только на выборах в Баварии», — сказал он в беседе с RT.
Так, ранее, 29 октября, о решении уйти с поста председателя другой партии правящей коалиции — Христианско-демократического союза (ХДС) — заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По данным издания DPA, это решение было принято в связи с плохими результатами ХДС в Гессене, где партия набрала на 11% меньше, чем на прошлых выборах.
«На следующем партийном съезде ХДС в декабре в Гамбурге я не буду вновь выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС», — сказала она.
Камкин напомнил, что между Меркель и Зеехофером летом этого года был конфликт, касающийся миграционной политики Германии. Министр требовал от канцлера ужесточить политику по отношению к беженцам. Затем они уладили разногласия, что, по мнению эксперта, и ударило по репутации Зеехофера внутри партии.
«Это фактически подорвало доверие и собственной партии, и избирателей. Видя эту ситуацию, и, наверное, последовав примеру Меркель он также решил уйти в отставку», — сказал Камкин.

«Внутри коалиции есть раскол»

Третий член коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая находится на втором месте по количеству депутатов в парламенте после христианских демократов, 29 октября выпустила заявление с призывом к ХСС и ХДС прекратить конфликты между собой, так как это мешает деятельности правительства.
«Работа правительства в последнее время была сильно затруднена конфликтами внутри блока. Необходимо дать понять, как ХДС и ХСС намерены разрешить разногласия, касающиеся содержательных и кадровых вопросов, чтобы их негативные последствия впредь не затрагивали деятельность кабмина», — отмечается в документе.
А в понедельник, 12 ноября, лидер молодёжного крыла СДПГ Кевин Куэнерт заявил, что практически никто в его окружении не верит, что коалиция продержится до федеральных выборов в 2021 году.
«Мне сложно представить нас «склеенных» вместе в течение года. Мы должны использовать наше время, чтобы подготовиться к выборам», — сказал он в эфире радио Deutschlandfunk.
Традиционные политические партии Германии, такие как ХДС, ХСС и СДПГ, переживают кризис, отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
«Видно было, что внутри коалиции ХДС/ХСС существует раскол, для того, чтобы коалицию сохранить и претендовать на лидирующее положение в бундестаге и дальше, я думаю, Меркель и Зеехофер совершили такого рода признания», — отметил эксперт.
Причём, по мнению Данюка, отставка Зеехофера с поста председателя партии напрямую повлияет на его эффективность, как министра внутренних дел.
«Глава МВД, который, помимо всего, является членом блока правящей коалиции — это человек, обладающий важным политическим весом. Просто глава МВД — это просто представитель власти, который не имеет достаточно серьёзных оснований, политической мощи, чтобы отстаивать то или иное решение», — добавил он.
Помимо прочего стоит отметить, что на фоне падения популярности партий коалиции правая партия «Альтернатива для Германии» набирает популярность, подчеркнул Данюк.
«Евроскептики могут взять очередную планку, достаточно высокую, и претендовать на то, чтобы быть той политической силой, которая будет влиять на формирование правительства. Чтобы не допустить этого, было принято решение Меркель и Зеехофера заявить о конце своих политических карьер», — заключил эксперт.
Так, согласно сентябрьскому опросу Bild am Sonntag, на востоке ФРГ «АдФ» обошла остальные партии. При этом альянс Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС-ХСС) поддержали лишь 24% опрошенных. На третьем месте — «Левые» с 18%.
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